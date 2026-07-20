موبايلي تواصل تعزيز ربحيتها في النصف الأول من 2026

استقرار مخصصات الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الثاني

أظهرت النتائج المالية لشركة موبايلي استمرار استقرار مخصصات الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الثاني من العام المالي 2026، حيث بلغت 23 مليون ريال، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2025. ويعكس هذا الثبات استقرارًا في الالتزامات الضريبية للشركة على أساس سنوي، دون تسجيل أي تغيرات جوهرية في هذا البند المالي، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على اتساق الأداء المالي خلال الفترة.

ويعد استقرار مصروف الزكاة والضرائب أحد المؤشرات التي تساعد على تعزيز وضوح النتائج المالية، إذ يمنح المستثمرين رؤية أكثر دقة حول أداء العمليات التشغيلية بعيدًا عن تأثير التقلبات المرتبطة بالمصروفات غير التشغيلية.

نمو قوي في الأرباح خلال النصف الأول من 2026

على صعيد النتائج نصف السنوية، نجحت موبايلي في تحقيق أداء مالي إيجابي، بعدما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 11.5% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ووصل صافي الربح إلى نحو 1.78 مليار ريال، مقابل حوالي 1.6 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2025، بما يعكس استمرار الشركة في تحقيق معدلات نمو قوية، مدعومة بتحسن الأداء التشغيلي وكفاءة إدارة الأعمال.

تحسن الأداء المالي يعزز ثقة المستثمرين

تشير هذه النتائج إلى أن الشركة تمكنت من مواصلة تعزيز ربحيتها رغم استقرار بعض بنود المصروفات، وعلى رأسها الزكاة وضريبة الدخل، وهو ما يعكس قدرة الإدارة على تنمية الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية بما ينعكس مباشرة على صافي الأرباح.

كما أن تسجيل زيادة تتجاوز 180 مليون ريال في صافي الأرباح على أساس سنوي يعكس نجاح الاستراتيجيات التي تتبناها الشركة لتحقيق نمو مستدام، الأمر الذي يدعم مكانتها في قطاع الاتصالات ويعزز ثقة المستثمرين في قدرتها على تحقيق نتائج مالية قوية خلال الفترات المقبلة.

مؤشرات إيجابية لمواصلة النمو

تعكس النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 استمرار المسار الإيجابي لأداء موبايلي، حيث نجحت في الجمع بين استقرار مصروف الزكاة والضرائب عند 23 مليون ريال وتحقيق نمو مزدوج الرقم في الأرباح بلغ 11.5%. وتؤكد هذه المؤشرات قدرة الشركة على الحفاظ على توازنها المالي، مع مواصلة تحسين مستويات الربحية وتعزيز القيمة للمساهمين، ما يمنحها قاعدة قوية لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية خلال ما تبقى من العام المالي 2026.