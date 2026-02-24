الاستثمار أم الانضباط؟ شركة تكساس إنسترومنتس تسعى إلى التوازن

أكدت شركة تكساس إنسترومنتس، إحدى أكبر الشركات المصنعة لرقائق معالجة الإشارات التناظرية والمدمجة، خفض نفقاتها الرأسمالية للسنة المالية 2026 بشكل ملحوظ إلى ما بين 2 و3 مليارات دولار، مقارنةً بحوالي 4.6 مليار دولار في عام 2025. وقد أدى هذا القرار إلى ضغوط قصيرة الأجل على سعر السهم، حيث فسّرته الأسواق كإشارة حذر في ظل الظروف غير المستقرة.

النتائج المالية واستراتيجية الشركة

في نتائج الربع الأخير من عام 2025، سجلت تكساس إنسترومنتس إيرادات بلغت 4.42 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، على الرغم من أن ربحية السهم (EPS) البالغة 1.27 دولار جاءت أقل بقليل من توقعات السوق. وأشارت الإدارة إلى تباطؤ نمو الإيرادات وضرورة التحلي بالمرونة في الاستجابة لظروف السوق. وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 4.32 و4.68 مليار دولار وربحية سهم تتراوح بين 1.22 و1.48 دولار للربع الأول من عام 2026، وهو ما تعتبره السوق أفضل من التوقعات الموسمية.

من بين قطاعات النمو الرئيسية، يبرز الطلب على حلول مراكز البيانات، إذ ينمو بمعدل يتجاوز 10%، مما يخفف جزئيًا من المخاوف بشأن تباطؤ التعافي في قطاعات أشباه الموصلات الأخرى.

النفقات الرأسمالية وإدارة رأس المال

يعود انخفاض توقعات النفقات الرأسمالية إلى عاملين رئيسيين. أولًا، تواصل الشركة تطوير بنيتها التحتية الإنتاجية، بما في ذلك مصانع رقائق السيليكون المتقدمة بقياس 300 مم، والتي كانت سابقًا سببًا في زيادة النفقات الرأسمالية. ثانيًا، اختارت الإدارة ممارسة سيطرة أكبر على الإنفاق، مما يحسن التدفق النقدي الحر بدلًا من التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية. يمكن اعتبار هذا النهج استجابةً لتوقعات السوق وضغوط المستثمرين لزيادة كفاءة رأس المال مع التركيز على الربحية بدلًا من مجرد توسيع الطاقة الإنتاجية.

تحديات السوق الحالية

نعيش حاليًا في أوقات شديدة الديناميكية والتحدي. تعلن بعض الشركات عن نفقات رأسمالية ضخمة، مما يشير إلى طموحها وخططها التوسعية، ولكنه يثير أيضًا مخاوف المستثمرين بشأن احتمال الإفراط في الاستثمار وهدر رأس المال. ونتيجة لذلك، قد تشهد حتى أكبر أسهم شركات التكنولوجيا انخفاضًا في أسعارها عقب هذه الإعلانات. في الوقت نفسه، تواجه الشركات التي تخفض نفقاتها الرأسمالية ضغوطًا سوقية، إذ يخشى المستثمرون من عدم استثمارها في النمو والتقنيات المستقبلية.

في ظل هذه الظروف، يُعدّ إيجاد التوازن الأمثل تحديًا كبيرًا. فالأسواق اليوم شديدة الانتقائية فيما يتعلق بتخصيص رأس المال واستراتيجيات النمو. ولم يعد مجرد الإعلان عن إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة أو زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يضمن ارتفاعًا تلقائيًا في أسعار الأسهم. ويتوقع المستثمرون بشكل متزايد اتباع نهج متوازن يجمع بين ضبط التكاليف، والإدارة الفعّالة لرأس المال، والتنفيذ المتزامن لاستراتيجيات النمو.

الآثار الاستراتيجية على السوق

يشير خفض النفقات الرأسمالية لعام 2026 إلى أن شركة تكساس إنسترومنتس تُعطي الأولوية لضبط رأس المال، مما قد يُعزز توليد التدفقات النقدية الحرة ويُوفر أساسًا لنتائج مالية أكثر استقرارًا على المدى المتوسط.

يظل ارتفاع التدفق النقدي الحر للسهم الواحد معيارًا رئيسيًا للتقييم، ويدعم خفض النفقات الرأسمالية هذا التوجه.

لا يزال قطاع الرقائق التناظرية في مرحلة تعافٍ غير مؤكد للطلب. وبينما تُظهر بعض مجموعات المنتجات تحسنًا، يبقى السوق حساسًا للطلب الصناعي العالمي واتجاهات الأتمتة.

قد يُحدّ خفض النفقات الرأسمالية من حماس المستثمرين على المدى القصير، لكنّ آفاق تحسين العمليات التشغيلية والمكانة القوية في القطاعات الرئيسية قد يكون لها أثر إيجابي على التقييم على المدى الطويل.

وتُظهر الاستثمارات الاستراتيجية في مصانع أشباه الموصلات الأمريكية والاستحواذ على شركة سيليكون لابز أن الشركة تُوازن بين ضبط التكاليف وتوسيع محفظة منتجاتها، لا سيما في مجال الاتصال اللاسلكي وإنترنت الأشياء.

المصدر: xStation5