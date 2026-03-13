الولايات المتحدة: مكاسب حذرة بعد خيبة أمل في الناتج المحلي الإجمالي

على الرغم من أن الوضع السوقي والاقتصادي لا يشجع على التفاؤل، إلا أن وول ستريت تفتتح الجلسة الأخيرة من الأسبوع بتفاؤل حذر للغاية. وقد يكون هذا مدفوعًا بشكل رئيسي ببيانات بالغة الأهمية من الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تصرف انتباه السوق مؤقتًا. ويحقق مؤشر US100 أكبر المكاسب، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.3%.
ومع ذلك، لا يزال النقاش والتكهنات في السوق يتركز على النزاع في مضيق هرمز وسوق النفط. وقد تسربت معلومات هامة إلى العلن خلال الساعات القليلة الماضية. فقد علّقت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذ العقوبات المفروضة على جزء من صادرات النفط الروسية؛ كما تم إصدار ترخيص مؤقت للشركات العاملة في مجال نقل وتجارة النفط المحمّل على السفن.
في الوقت نفسه، أعرب الرئيس التنفيذي لبورصة شيكاغو التجارية (CME) عن مخاوفه، قائلاً إن فكرة الحكومة الأمريكية المزعومة بالتلاعب بأدوات المشتقات المالية لخفض أسعار النفط ستكون "كارثة عظيمة".
البيانات الاقتصادية الكلية:
- ارتفع معدل التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.1% على أساس سنوي. يتوافق هذا مع التوقعات، ولكنه لا يزال يمثل زيادة ويتجاوز بوضوح هدف الاحتياطي الفيدرالي. وقد بدا المؤشر الرئيسي أفضل، حيث تباطأ نمو الأسعار إلى 2.8%.
- في الوقت نفسه، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بنصف المعدل المتوقع: 0.7% فقط مقابل توقعات بنسبة 1.4%. ويدعم سيناريو ضعف الاقتصاد أيضًا قراءة السلع المعمرة، التي سجلت نموًا بنسبة 0%. ويُتيح انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب انخفاض طفيف في معدل التضخم لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، للمشاركين في السوق التطلع إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من الأزمة في الخليج العربي.
US100 (D1)
يواجه السعر صعوبة متزايدة ليس فقط في العودة إلى قنواته الصعودية السابقة، بل أيضاً -كما هو واضح- في الحفاظ على هذه القنوات المتسعة باستمرار. ويتضح ضعف الطلب جلياً. ويقترب السوق أكثر فأكثر من المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الزخم الصعودي. المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- أدوبي (ADBE.US): أعلن الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وأحد مبتكري برنامج فوتوشوب، عن استقالته دون تعيين خليفة له. وقد فسر السوق هذا القرار على أنه اعتراف بالفشل وتأكيد على مكانة الشركة كـ"خاسر في سباق الذكاء الاصطناعي". وانخفضت أسهم الشركة بنحو 5%.
- بيجر ديوتي (PD.US): انخفض سهم الشركة المزودة لحلول الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء للشركات بأكثر من 8% بعد إعلان أرباحها. وعلى الرغم من تجاوزها توقعات ربحية السهم بنسبة 20%، إلا أن نمو الإيرادات والتوقعات كانا ضعيفين للغاية بالنسبة للعديد من المساهمين.
- إيفر كوميرس (EVCM.US): انخفض سهم الشركة الموزعة لبرامج الإدارة بأكثر من 13% بعد نتائج ضعيفة. بلغ ربح السهم 0.03 دولار فقط، مقابل التوقعات البالغة 0.05 دولار.
- كيندركير (KLC.US): خفضت الشركة، التي تقدم خدمات التعليم ورعاية الأطفال، توقعاتها للنمو بشكل ملحوظ، وانخفض سهمها بنسبة تصل إلى 30%.
- كلارنا جروب (KLAR.US): اشترى الرئيس التنفيذي أسهماً في الشركة بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار، وارتفع سعر السهم بنحو 7%.
