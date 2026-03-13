الولايات المتحدة: مكاسب حذرة بعد خيبة أمل في الناتج المحلي الإجمالي

على الرغم من أن الوضع السوقي والاقتصادي لا يشجع على التفاؤل، إلا أن وول ستريت تفتتح الجلسة الأخيرة من الأسبوع بتفاؤل حذر للغاية. وقد يكون هذا مدفوعًا بشكل رئيسي ببيانات بالغة الأهمية من الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تصرف انتباه السوق مؤقتًا. ويحقق مؤشر US100 أكبر المكاسب، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.3%.

ومع ذلك، لا يزال النقاش والتكهنات في السوق يتركز على النزاع في مضيق هرمز وسوق النفط. وقد تسربت معلومات هامة إلى العلن خلال الساعات القليلة الماضية. فقد علّقت وزارة الخزانة الأمريكية تنفيذ العقوبات المفروضة على جزء من صادرات النفط الروسية؛ كما تم إصدار ترخيص مؤقت للشركات العاملة في مجال نقل وتجارة النفط المحمّل على السفن.

في الوقت نفسه، أعرب الرئيس التنفيذي لبورصة شيكاغو التجارية (CME) عن مخاوفه، قائلاً إن فكرة الحكومة الأمريكية المزعومة بالتلاعب بأدوات المشتقات المالية لخفض أسعار النفط ستكون "كارثة عظيمة".

البيانات الاقتصادية الكلية:

ارتفع معدل التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.1% على أساس سنوي. يتوافق هذا مع التوقعات، ولكنه لا يزال يمثل زيادة ويتجاوز بوضوح هدف الاحتياطي الفيدرالي. وقد بدا المؤشر الرئيسي أفضل، حيث تباطأ نمو الأسعار إلى 2.8%.

في الوقت نفسه، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي بنصف المعدل المتوقع: 0.7% فقط مقابل توقعات بنسبة 1.4%. ويدعم سيناريو ضعف الاقتصاد أيضًا قراءة السلع المعمرة، التي سجلت نموًا بنسبة 0%. ويُتيح انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب انخفاض طفيف في معدل التضخم لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، للمشاركين في السوق التطلع إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من الأزمة في الخليج العربي.

US100 (D1)

يواجه السعر صعوبة متزايدة ليس فقط في العودة إلى قنواته الصعودية السابقة، بل أيضاً -كما هو واضح- في الحفاظ على هذه القنوات المتسعة باستمرار. ويتضح ضعف الطلب جلياً. ويقترب السوق أكثر فأكثر من المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الزخم الصعودي. المصدر: xStation5

أخبار الشركات: