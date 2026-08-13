🚩 العقود الآجلة لعصير البرتقال تقترب من أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة – ماذا يُظهر تقرير لجنة تداول السلع الآجلة؟

تتداول العقود الآجلة لعصير البرتقال (ORANGE) المدرجة في بورصة ICE قرب أدنى مستوياتها منذ سنوات، بينما يشير أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT) لعقود عصير البرتقال المركز المجمد (FCOJ) إلى تحول ملحوظ في مراكز المضاربة. لا يزال كبار المضاربين في فئة الأموال المُدارة يمتلكون مراكز بيع صافية، لكنهم خلال الأسبوع الماضي زادوا مراكز الشراء وخفضوا مراكز البيع بشكل كبير، مما أدى إلى تحول صافي مراكزهم بمقدار 444 عقدًا في اتجاه صعودي. مع إجمالي عدد العقود المفتوحة عند 9,794 عقدًا فقط، يُعد هذا التحرك كبيرًا بما يكفي ليصعب اعتباره مجرد ضجيج إحصائي. في الوقت نفسه، زاد المنتجون وغيرهم من المشاركين التجاريين بشكل كبير من مراكز البيع لديهم، بينما لا تزال الجهات الأخرى المُدرجة في التقارير تتمتع بمراكز شراء قوية. لا يُشير هيكل COT حتى الآن إلى انعكاس كامل للاتجاه، لكن مراكز المضاربة في FCOJ أصبحت أقل هبوطًا بشكل ملحوظ.

لا تزال الأموال المُدارة تمتلك مراكز بيع صافية بمقدار 1,136 عقدًا: حيث تمتلك الصناديق 2,379 مركز شراء مقابل 3,515 مركز بيع.

كان التغيير الأسبوعي في مراكز إدارة الأموال إيجابيًا بشكل واضح: فقد أضافت الصناديق 200 مركز شراء وأغلقت 244 مركز بيع، مما حسّن صافي مراكزها بمقدار 444 عقدًا.

زاد المشاركون من فئات المنتجين/التجار/المعالجين/المستخدمين من انكشافهم على مراكز البيع، بإضافة 528 مركز بيع مع تقليل مراكز الشراء بمقدار 47 عقدًا.

أما المشاركون الآخرون في التقارير، فقد حافظوا على صافي مراكز شراء قوي: 2390 مركز شراء مقابل 169 مركز بيع فقط، ما يعني صافي مركز إيجابي قدره 2221 عقدًا.

انخفضت المراكز المفتوحة بمقدار 127 عقدًا لتصل إلى 9794 عقدًا، بينما يسيطر أكبر أربعة متداولين على ما يصل إلى 42% من إجمالي مراكز البيع.

المصدر: لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

الصناديق المُدارة: لا تزال متشائمة، لكن اتجاه التدفقات يتغير

تُعدّ الصناديق المُدارة الفئة الأهم لتقييم توجهات المضاربة. تمتلك هذه الصناديق حاليًا 2379 عقد شراء، و3515 عقد بيع، و251 مركزًا للتوسع، ما يجعل صافي مراكز البيع لديها 1136 عقدًا. تمثل مراكز البيع 35.9% من إجمالي المراكز المفتوحة، مقارنةً بـ 24.3% لمراكز الشراء.

يُعدّ التغيير الأسبوعي أكثر أهمية من المستوى المطلق للمراكز. فقد زادت الصناديق المُدارة مراكز الشراء بمقدار 200 عقد، بينما قلّصت في الوقت نفسه مراكز البيع بمقدار 244 عقدًا، ما حسّن صافي مراكزها بمقدار 444 عقدًا - من حوالي -1580 إلى -1136.

تعمل الصناديق في الوقت نفسه على تقليل رهاناتها على الهبوط وزيادة انكشافها على فرص الصعود المحتملة. تُعدّ هذه إشارة أقوى من التحسن الناتج حصريًا عن تغطية مراكز البيع. مع ذلك، لا يُمثّل هذا انعكاسًا كاملًا للتوجهات، إذ لا تزال الصناديق المُدارة صافية مراكز بيع بشكل واضح.

زيادة التحوط على المكشوف لدى الشركات التجارية

تضم فئة المنتجين/التجار/المصنّعين/المستخدمين، والتي تشمل المنتجين والتجار وغيرهم من المشاركين المباشرين في السوق المادية، 1656 مركز شراء و3267 مركز بيع، مما ينتج عنه صافي مركز بيع يبلغ حوالي 1611 عقدًا. خلال الأسبوع، انخفضت مراكز الشراء بمقدار 47 عقدًا، بينما ارتفعت مراكز البيع بشكل حاد بمقدار 528 عقدًا.

لا ينبغي تفسير هذه الحركة على أنها زيادة في مراكز البيع لدى الصناديق المضاربة. بالنسبة للمنتجين والمصنّعين ومستخدمي السلعة المادية، تُعد العقود الآجلة أداة أساسية لإدارة مخاطر الأسعار.

لذا، قد تعكس الزيادة في مراكز البيع لدى الشركات التجارية نشاطًا أكبر في التحوط، وليس توقعًا مباشرًا لانخفاض أسعار عصير البرتقال المركز. هذا التمييز بالغ الأهمية عند تفسير مراكز تقارير التزامات المتداولين (COT) في أسواق السلع.

التقارير الأخرى لا تزال متفائلة بقوة

يُلاحظ حاليًا أكبر قدر من التفاؤل في فئة التقارير الأخرى. تمتلك هذه المجموعة 2390 عقد شراء مقابل 169 عقد بيع فقط، مما ينتج عنه مركز شراء صافٍ كبير يبلغ 2221 عقدًا.

خلال الأسبوع الماضي، زادت عقود الشراء بمقدار 64 عقدًا إضافيًا، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 303 عقود. تمثل مراكز الشراء التي تحتفظ بها هذه المجموعة الآن 24.4% من إجمالي المراكز المفتوحة، مقارنةً بـ 1.7% فقط لعقود البيع.

توفر الجهات الأخرى الخاضعة للإبلاغ حاليًا ثقلًا موازنًا واضحًا لمراكز البيع لدى صناديق الاستثمار المُدارة. مع ذلك، لا ينبغي معاملة هذه الفئة على أنها مكافئة لصناديق التحوط، لأنها تشمل كبار المتداولين الخاضعين للإبلاغ والذين لا يُصنفون ضمن الفئات الرئيسية الأخرى لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

انخفاض حجم التداول المفتوح يُبرز أهمية تغييرات المراكز

يبلغ إجمالي حجم التداول المفتوح 9,794 عقدًا، بانخفاض قدره 127 عقدًا عن الأسبوع السابق. لا يزال سوق العقود الآجلة لعصير البرتقال (FCOJ) سوقًا صغيرًا نسبيًا، مما يعني أن تدفقات بضع مئات من العقود قد يكون لها تأثير أكبر بكثير مما هو عليه الحال في أسواق السلع الأكثر سيولة.

يمثل التحسن الأسبوعي البالغ 444 عقدًا في صافي مركز إدارة الأموال وحده ما يقارب 4.5% من إجمالي حجم التداول المفتوح. علاوة على ذلك، يسيطر أكبر أربعة متداولين على 42.0% من إجمالي مراكز البيع على المكشوف، بينما تصل حصة أكبر ثمانية متداولين إلى 56.7%.

يزيد التركيز العالي لمراكز البيع على المكشوف من قابلية السوق للتأثر بحركة تغطية مراكز البيع على المكشوف الديناميكية المحتملة. إذا قام العديد من المشاركين الكبار بتقليص انكشافهم على مراكز البيع على المكشوف في وقت واحد، فإن العمق المحدود نسبيًا لسوق عصير البرتقال (FCOJ) قد يُضخّم حركة السعر الناتجة.

ماذا يُخبرنا تقرير التزامات المتداولين (COT) عن عصير البرتقال؟

السمة الرئيسية للوضع الحالي هي التباين بين المستوى المطلق وزخم المراكز المضاربية. لا تزال صناديق الاستثمار المُدارة تحتفظ بمركز بيع صافٍ كبير، لكنها حسّنته بما يصل إلى 444 عقدًا في أسبوع واحد فقط من خلال الجمع بين زيادة مراكز الشراء وتقليل مراكز البيع.

لذا، ستكون تقارير التزامات المتداولين (COT) القادمة ذات أهمية بالغة. فإذا استمرت الصناديق في زيادة مراكز الشراء مع تقليل مراكز البيع، فقد يشير ذلك إلى انعكاس تدريجي في التوجهات المضاربية بدلًا من مجرد تغطية مؤقتة لمراكز البيع. وسيكون من المؤشرات الأقوى تحوّل صناديق الاستثمار المُدارة نحو مركز صافٍ محايد مصحوبًا بارتفاع في حجم التداول المفتوح.

لا يزال توجه صناديق الاستثمار المُدارة نحو الهبوط في سوق عصير البرتقال (FCOJ) سلبيًا بشكل عام، لكن التدفقات المضاربية تتجه بوضوح نحو مزيد من الانخفاض. وهذا لا يؤكد بعدُ انعكاسًا دائمًا للاتجاه، لكن وتيرة تقليل مراكز البيع تجعل من توجه الصناديق أحد أهم العوامل التي يجب مراقبتها في تقارير التزامات المتداولين القادمة.

مخطط البرتقال (الفترة الزمنية ليوم واحد)

بعد الانخفاض الحاد الذي بدأ مع بداية عامي 2024 و2025، فشل سوق عصير البرتقال في تحقيق انتعاش مستدام، وظل في اتجاه هبوطي لعدة أشهر. توقفت محاولات الارتداد المتكررة قرب "خط المقاومة الأقل" للسوق، والذي يقع حاليًا حول مستوى 150. ويتداول العقد الآن بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة، عند مستويات سعرية سُجلت في أوائل عام 2022. من الناحية الفنية، يشير استمرار انخفاض الأسعار إلى أن الاتجاه العام لا يزال تحت ضغط، على الرغم من التحسن الأخير في مراكز المضاربة. ومن الجدير بالذكر أن جلسة تداول عقود أورانج الآجلة اليوم تبدأ الساعة 1:05 مساءً بتوقيت غرينتش.

المصدر: xStation5