انخفضت أسعار النفط تحت وطأة المخزونات.

شهدت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً خلال جلسة تداول الخميس، مواصلةً بذلك تحركات الأمس، وذلك نتيجة عوامل من بينها الزيادة الكبيرة في المخزونات الأمريكية، والتقدم النظري في محادثات السلام بشأن مضيق هرمز، والمخاوف من تباطؤ الطلب العالمي. وقد أدى انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب تراجع المراكز الشرائية في العقود الآجلة وقوة الدولار، إلى دفع أسعار النفط إلى ما دون 88 دولاراً للبرميل لخام برنت، وما دون 82 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.

إلى جانب تقرير وزارة الطاقة الأمريكية حول حالة المخزونات، شهدنا مؤخرًا العديد من المنشورات الهامة من مؤسسات معنية بسوق النفط.

إنتاج النفط في أوبك وأوبك+

يشير تقرير أوبك لشهر يوليو إلى تعافٍ جزئي في إنتاج الشرق الأوسط مع انحسار التوترات الإقليمية:

نتائج أوبك+: زادت الدول المشمولة بالاتفاقية إنتاجها في يوليو بمقدار 1.37 مليون برميل يوميًا (ليصل إلى 28.92 مليون برميل يوميًا). ورغم هذه الزيادة، لا تزال المجموعة أقل من الحصص المحددة بما يصل إلى 6.91 مليون برميل يوميًا. وفي مجموعة دول إعلان الكومنولث، التي لا يزال تقرير أوبك يشمل الإمارات العربية المتحدة، ارتفع الإنتاج إلى 37.655 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 1.42 مليون برميل يوميًا.

المنتجون الرئيسيون: كان الدافع الرئيسي لهذه الزيادة هو السعودية (+590 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 7.35 مليون برميل يوميًا)، والعراق (+665 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 2.62 مليون برميل يوميًا)، والكويت (+393 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 1.85 مليون برميل يوميًا). الوضع في إيران: بلغ إنتاج إيران 2.478 مليون برميل يوميًا في يوليو (بزيادة قدرها 26 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق). ورغم أن هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد زيادة، إلا أن الإنتاج لا يزال أقل بنحو 700 ألف برميل يوميًا عن مستوى ما قبل الحرب (حوالي 3.2 مليون برميل يوميًا). وعلى الرغم من استقرار الإنتاج، تُظهر بيانات يوليو زيادة واضحة في الصادرات لتصل إلى ما يقارب مليون برميل يوميًا.

الوضع في الإمارات العربية المتحدة: بعد انسحابها من التحالف في مايو، حافظت الإمارات العربية المتحدة على إنتاجها عند حوالي 3.78-3.8 مليون برميل يوميًا، مسجلةً بذلك زيادة بنحو 400 ألف برميل يوميًا عن مستوياتها في بداية النزاع.

بالنظر إلى الربع الأخير من عام 2025، انخفض الإنتاج الحالي بنحو 5-6 ملايين برميل يوميًا، وهو ما يعني، إلى جانب انخفاض الطلب الذي تجاوز بالفعل 3 ملايين برميل يوميًا، أن العجز العالمي لا يزال منخفضًا. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا العجز محدود بشكل كبير بفضل الإفراج المنسق عن المخزونات والاحتياطيات في السوق. المصدر: منظمة أوبك.

التقارير الشهرية لوكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية

تقدم وكالات الطاقة وجهات نظر متنوعة حول توازن العرض والطلب للأرباع القادمة:

وكالة الطاقة الدولية: عززت تقديراتها لانخفاض الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 1.6 مليون برميل يوميًا (مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت -1.0 مليون برميل يوميًا) نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والاضطرابات اللوجستية. على الرغم من ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية عجزًا في السوق في الربع الثالث يبلغ 1.8 مليون برميل يوميًا بسبب حصار مضيق هرمز. يتوقع التقرير انتعاشاً قوياً في عام 2027، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً، والعرض بمقدار 8.3 مليون برميل يومياً.

توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (تقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل): تفترض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية متوسط ​​سعر خام برنت في عام 2026 عند 87 دولاراً للبرميل (مقارنةً بـ 69 دولاراً للبرميل في عامي 2025 و2027)، مع استقرار الإنتاج الأمريكي عند 13.8 مليون برميل يومياً.

من المتوقع أن يصل متوسط ​​أسعار خام برنت هذا العام إلى 87 دولارًا للبرميل، وهو ما يقارب المستويات الحالية. ومن المتوقع انخفاض ملحوظ العام المقبل. المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استمرار عجز سوق النفط في الربع الأخير من العام، ولكن هذا التوقع يفترض، بطبيعة الحال، فتح مضيق هرمز جزئيًا على الأقل. المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

تقرير وزارة الطاقة الأمريكية عن المخزونات: قفزة هائلة في المخزونات الأمريكية

أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية أكبر قفزة في مخزونات النفط الخام التجارية منذ يناير 2023، وهو ما قد يُشكل مفاجأة كبيرة بالنظر إلى الوضع الراهن للسوق. ويرتبط هذا باختلال التوازن بين الواردات والصادرات:

مخزونات النفط الخام التجارية: ارتفعت بمقدار 17.42 مليون برميل، وهو ما يقل بشكل حاد عن توقعات السوق بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل تقريبًا.

ارتفاع حاد في الواردات وانخفاض في الصادرات: ارتفعت واردات النفط الأمريكية بأكثر من مليون برميل يوميًا (أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2024) نتيجة عودة النفط السعودي، والشحنات الكندية، وزيادة الواردات من فنزويلا إلى أعلى مستوى لها في 9 سنوات. في الوقت نفسه، انخفضت صادرات النفط الخام الأمريكية بشكل حاد.

مخزونات المنتجات المكررة: انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 0.97 مليون برميل، أي أقل من المتوقع البالغ 1.6 مليون برميل. وانخفضت مخزونات المقطرات انخفاضًا طفيفًا بمقدار 10 آلاف برميل فقط.

التركيز الساحلي: سُجِّل ما يصل إلى 14.7 مليون برميل من إجمالي الزيادة في منطقة ساحل الخليج.

الاحتياطي البترولي الاستراتيجي: تم تحرير 6.1 مليون برميل إضافية من الاحتياطيات، مما أدى إلى انخفاض إجمالي مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية إلى ما دون عتبة 300 مليون برميل لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ارتفعت المخزونات التجارية الأمريكية بشكل ملحوظ لتصل إلى متوسط ​​مستوياتها في السنوات الخمس الماضية. وإذا استمر هذا الوضع خلال الأسابيع القادمة، فستتضاءل المخاوف بشأن مستويات المخزون بشكل واضح. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

أدى الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية عالميًا إلى انخفاض احتياطيات الولايات المتحدة إلى ما دون 300 مليون برميل لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي. نظريًا، ستنخفض الاحتياطيات إلى حوالي 240 مليون برميل. وبالمعدل الحالي للانخفاض، سيمنحنا هذا حوالي 10-12 أسبوعًا إضافيًا من استقرار سوق النفط، على الأقل في الولايات المتحدة. وقد أعربت وكالة الطاقة الدولية عن استعدادها لإصدار عالمي آخر للمخزونات في السوق. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

وضع الأسعار

يواصل السعر انخفاضاته التي بدأها أمس، وإن كانت تحركاته أقل حدة. ولا يزال مستوى 90 دولارًا للبرميل يمثل مقاومة قوية للغاية، أعلى بقليل من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6. وقد يؤدي عدم تصاعد الوضع العالمي إلى محاولة اختبار مستوى 85 دولارًا للبرميل. من ناحية أخرى، قد يؤدي اختراق خط الاتجاه الهابط أولًا إلى اختبار منطقة 92-95 دولارًا، ثم إلى مستوى 98-100 دولار.