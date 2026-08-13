التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، وطلبات إعانة البطالة، وخطابات الاحتياطي الفيدرالي ستوفر المزيد من المعلومات بعد مؤشر أسعار المستهلك الهادئ (13.08.2026)

لم تُحقق بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الصادرة أمس الحماس المتوقع للمستثمرين، لا سيما بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة، والذي لم يتماشى مع التوجه المتشدد للاحتياطي الفيدرالي.

ومع عدم وجود مفاجآت في مؤشر أسعار المستهلك، قد تستحوذ التقارير الاقتصادية الكلية القادمة على اهتمام أكبر من المستثمرين، حيث يبحثون عن رؤى أوضح حول السياسة النقدية الأمريكية. ولا يزال التضخم محور الاهتمام، مع تصدر مؤشر أسعار المنتجين المشهد اليوم، حيث يُمكننا البحث عن مؤشرات حول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على قطاعات محددة. وفي الولايات المتحدة، سيتم أيضًا إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية وتقرير مخزونات الغاز الطبيعي.

أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية والصباح:

اليابان: سجل مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو تباطؤًا ملحوظًا. فعلى أساس سنوي، انخفض المؤشر إلى 7.2% (مقابل 7.4% متوقعة و7.3% سابقًا)، بينما ارتفع شهريًا بنسبة 0.1% فقط (مقابل توقعات بلغت 0.6%).

المملكة المتحدة: حملت البيانات الاقتصادية الصادرة صباح اليوم إشارات متباينة من الاقتصاد البريطاني. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الشهري لشهر يونيو بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% شهريًا (مقارنةً بالتوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.1%)، بينما حافظ الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على وتيرة نمو بلغت 0.4% ربع سنويًا (1.2% سنويًا). في المقابل، خيّب القطاع الصناعي الآمال، حيث انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% شهريًا (0.2% سنويًا)، وانكمش قطاع التصنيع بنسبة 0.5% شهريًا. واتسع العجز التجاري إلى 23.01 مليار جنيه إسترليني.

الجدول الزمني للاقتصاد الكلي (جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا):

08:00 بتوقيت المملكة المتحدة - الناتج المحلي الإجمالي (شهريًا) (يونيو). الفعلي: 0.3% | التوقع: -0.1% | السابق: 0.0%

08:00 بتوقيت المملكة المتحدة - الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب السنة (ربع سنويًا) (الربع الثاني). الفعلي: 0.4% | التوقع: 0.4% | السابق: 0.6%

08:00 المملكة المتحدة - الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب السنة (الربع الثاني). الفعلي: 1.2% | التوقع: 1.1% | السابق: 0.9%

08:00 المملكة المتحدة - الإنتاج الصناعي (شهريًا) (يونيو). الفعلي: -0.2% | التوقع: 0.1% | السابق: -0.7%

08:00 المملكة المتحدة - الإنتاج الصناعي (شهريًا) (يونيو). الفعلي: -0.5% | التوقع: -0.3% | السابق: -0.2%

08:00 المملكة المتحدة - الميزان التجاري (يونيو). الفعلي: -23.01 مليار جنيه إسترليني | التوقع: -20.4 مليار جنيه إسترليني | السابق: -21.08 مليار جنيه إسترليني

09:30 بولندا - الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب الربع (الربع الثاني - بيانات أولية). التوقع: 1.0% | السابق: 0.6%

09:30 بولندا - الناتج المحلي الإجمالي (غير مُعدّل) (سنويًا) (بيانات أولية للربع الثاني). التوقعات: 3.8% | السابق: 3.5%

09:30 بولندا - معدل التضخم (سنويًا) (يوليو). التوقعات: 3.0% | السابق: 2.5%

09:30 بولندا - معدل التضخم (شهريًا) (يوليو). التوقعات: 0.8% | السابق: -0.5%

11:00 منطقة اليورو - الإنتاج الصناعي (شهريًا) (يونيو). التوقعات: 0.0% | السابق: -0.2%

14:00 بولندا - رصيد الحساب الجاري (يونيو). التوقعات: -850 مليون يورو | السابق: -1071 مليون يورو

14:15 الولايات المتحدة - خطاب عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بيث هاماك

14:30 الولايات المتحدة - معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المنتجين (يوليو). التوقعات: 4.9% | السابق: 5.5%

14:30 الولايات المتحدة - معدل التضخم الشهري لمؤشر أسعار المنتجين (يوليو). التوقعات: 0.2% | السابق: -0.3%

14:30 الولايات المتحدة - معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المنتجين (يوليو). التوقعات: 4.2% | السابق: 4.7%

14:30 الولايات المتحدة - معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المنتجين (يوليو). التوقعات: 0.3% | السابق: 0.2%

14:30 الولايات المتحدة - طلبات إعانة البطالة الأولية. التوقعات: 202 ألف | السابق: ١٩٩ ألف

14:30 بتوقيت الولايات المتحدة - خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، توماس باركين

16:30 بتوقيت الولايات المتحدة - تغيير في مخزونات الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. التوقعات: ٣١ مليار قدم مكعب | السابق: ٣٣ مليار قدم مكعب

أهم إعلانات الأرباح

JD.com (قبل افتتاح السوق) - إعلان هام لتقييم وضع المستهلك الصيني.

Applied Materials (بعد إغلاق السوق) - مورد رئيسي لمعدات أشباه الموصلات؛ سيكشف التقرير عن الطلب على توسيع البنية التحتية التقنية.

Nu Holdings (قبل افتتاح السوق)

Globant (بعد إغلاق السوق)

ثلاث أسواق تستحق المتابعة اليوم