مخطط اليوم: انخفاض GBPUSD بعد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي! هل هذا اتجاه جانبي لا يمكن كسره؟

توقف الجنيه الإسترليني عن سلسلة مكاسبه بعد صدور أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. تباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، على الرغم من أن أرقام شهر يونيو تشير إلى مرونة نسبية في الإنفاق الاستهلاكي. بقيت عوائد السندات البريطانية دون تغيير يُذكر، لكن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي - الذي ظل في مرحلة تذبذب - وجد سببًا لاستئناف انخفاضه بعد ارتداده عن مستوى المقاومة المباشر.
التحليل الفني: الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (D1)
يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في اتجاه جانبي راسخ، مما يعكس جزئيًا حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في كلا الاقتصادين، حيث يستقر سعر الصرف حاليًا عند مستواه في بداية العام.
بعد اختراق مستوى الذروة المحلية عند 1.3545 أمس، تختبر الأسعار حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% (1.3480)، والذي يتزامن مع المتوسط المتحرك الأسي لعشرة أيام (EMA10؛ باللون الأصفر). يُعدّ الحفاظ على السعر فوق مجموعة المتوسطات المتحركة (EMA10، EMA30، وEMA100 عند 1.3400–1.3470) أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الانتعاش الأخير ومحاولة الخروج من الاتجاه الجانبي. يُشير مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) عند 58.2 إلى إمكانية الصعود، إلا أن غياب أي دافع اقتصادي إيجابي يعني أيضًا عدم وجود أرضية خصبة لارتفاع حاد. يبقى مستوى المقاومة الرئيسي عند القمة المحلية عند 1.3545، بينما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند 1.3440 (مستوى فيبوناتشي 38.2%).
المصدر: xStation5
ما هي العوامل المؤثرة على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي اليوم؟
- تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة: انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة إلى 0.4% في الربع الثاني من العام، مقارنةً بـ 0.6% في الربع الأول. ومع ذلك، جاء أداء شهر يونيو أفضل من المتوقع، حيث نما الاقتصاد بنسبة 0.3% مقابل توقعات بانخفاض بنسبة 0.1%.
- نمو مدفوع بالخدمات: كان النمو مدفوعًا بشكل كبير بقفزة بلغت 0.5% في قطاع الخدمات، بقيادة نمو بنسبة 2.7% في قطاع المعلومات والاتصالات. وارتفع إنتاج قطاع البناء بنسبة 0.3%، بينما ظل الإنتاج الصناعي ثابتًا طوال الربع.
- مرونة المستهلكين في مواجهة التحديات الوشيكة: حافظ الاقتصاد البريطاني على مرونته بفضل المستهلكين الذين حافظوا على إنفاقهم، مدعومين بالطقس المشمس وأجواء كأس العالم، مما أفاد قطاعات التجزئة الصغيرة والضيافة والإعلان. ومع ذلك، قد تتلاشى هذه المرونة تدريجيًا مع تداعيات اضطرابات الصراع في الشرق الأوسط وزيادة سقف أسعار الطاقة بنسبة 13% على ميزانيات الأسر. وقد أكد وزير الخزانة جون هيلي على ضرورة دفع عجلة النمو على مستوى البلاد في ظل هذه التحديات المستمرة.
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