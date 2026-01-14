العقود الآجلة تتراجع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% وسط تصريحات متشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وبيانات قوية.

أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اليوم أن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل مقلق، على الرغم من مرونة الاقتصاد وظهور بؤر ضعف في سوق العمل. وقد زاد من تراجع معنويات السوق بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين، التي جاءت أعلى من المتوقع. وتشير هذه البيانات إلى انخفاض الرغبة في خفض أسعار الفائدة قريبًا. وسلط نيل كاشكاري الضوء على مرونة الاقتصاد الأمريكي، لكنه حذر من الآثار التضخمية المحتملة للتعريفات الجمركية الجديدة. في غضون ذلك، أشار رافائيل بوستيك إلى أن التضخم لا يزال "بعيدًا عن الهدف المحدد بنسبة 2%"، بينما أشار ستيفن ميران، المرشح لمنصب محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن تخفيف القيود التنظيمية في ظل إدارة ترامب قد يُسهّل التيسير النقدي دون زيادة مخاطر الأسعار.

تعليقات رئيسية:

نيل كاشكاري: لاحظ أنه على الرغم من أن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يزال مرتفعًا للغاية. وأشار إلى "انتعاش على شكل حرف K "، حيث تشهد فئات اجتماعية متباينة نتائج اقتصادية مختلفة تمامًا، إلى جانب ضعف سوق العمل.

رافائيل بوستيك: أكد أن التضخم لا يزال "التحدي الرئيسي" ولا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد.

ستيفن ميران: جادل بأن رفع القيود التنظيمية سيعزز النمو والإنتاجية دون ضغوط تضخمية، مما يبرر المزيد من خفض أسعار الفائدة. ويؤكد أن هناك فرصة سانحة لتيسير نقدي كبير هذا العام.

يشير مجمل خطابات اليوم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض تكاليف الاقتراض، مما فاقم عمليات البيع المكثفة في وول ستريت. وبينما يبشر الاقتصاد القوي عمومًا بنتائج جيدة لأرباح الشركات، إلا أن أداء القطاع المصرفي لم يكن مُرضيًا. فبعد انخفاض أرباح بنك جيه بي مورغان أمس، جاء اليوم بخيبة أمل من بنك أوف أمريكا وسيتي غروب، حيث انخفض سهميهما بأكثر من 5% و4% على التوالي.

التحليل الفني: مؤشر 500 الأمريكي

يشهد مؤشر 500 الأمريكي اليوم اختراقًا كبيرًا أسفل قناته الصاعدة، متراجعًا بأكثر من 1% عن مستوى 7000 نقطة. وقد انخفض المؤشر الآن إلى ما دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 6930 نقطة.

يقع مستوى الدعم الرئيسي فوق 6900 نقطة بقليل، وهو مستوى تم تعزيزه من خلال تصحيح بنسبة 50.0% للموجة الدافعة الأخيرة ونطاق التصحيح السابق ضمن الاتجاه الصعودي الأوسع.