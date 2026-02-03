الأسهم البولندية تقود المكاسب في أوروبا 📈 ارتفاع مؤشر مجموعة العشرين بنسبة 2%

يُساهم تحسّن المعنويات تجاه الأسهم الأمريكية واستقرار مكاسب مؤشر الدولار الأمريكي في دعم الاهتمام بسوق الأسهم البولندية. ويتضح ذلك جليًا اليوم في مؤشر WIG-Banks، الذي ارتفع بأكثر من 2.5%، ما يُشير إلى تسارع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق البولندية مجددًا.
عقد WIG20 (الإطار الزمني اليومي)
يُعدّ عقد WIG20 الآجل (W20) المؤشر الأفضل أداءً في أوروبا اليوم، إذ ارتفع إلى ما يزيد عن 3440 نقطة، مُحققًا مكاسب بنسبة 2% خلال اليوم. ولا تزال منطقة المقاومة الرئيسية عند مستوى 3500 نقطة، وهو مستوى ذو أهمية نفسية. وقد ارتفع المؤشر بنسبة تقارب 44% على أساس سنوي.
المصدر: xStation5
KGHM (إطار زمني يومي)
استفادت أسهم شركة KGHM (KGH.PL) من انتعاش أسعار الفضة والنحاس، فارتفعت بأكثر من 20% من أدنى مستوى لها، وتتداول حاليًا بانخفاض حوالي 15% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق. وانخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) من 80 إلى 57، مما يفسح المجال أمام السهم لمزيد من الارتفاع.
المصدر: xStation5
