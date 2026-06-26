الأسهم الصينية في حالة ذعر 🚩 انخفض سهم علي بابا بنسبة 50% عن أعلى مستوى له على الإطلاق

لا تزال الأسهم الصينية تحت ضغط بيع شديد، ويستمر تراجع ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. دخل مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية في سوق هابطة فنية بعد انخفاضه بأكثر من 20% عن ذروته في أكتوبر، بينما يسجل كل من مؤشري شنغهاي المركب وشنتشن المركب خسائر حادة. يتزايد قلق المستثمرين من أن الانتعاش الاقتصادي الصيني لا يزال ضعيفًا للغاية بحيث لا يمكن ترجمته إلى نمو مستدام في الأرباح، لا سيما بالنسبة لشركات التكنولوجيا والشركات الموجهة للمستهلكين. ويأتي ضغط إضافي من تصاعد التوترات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب اتهامات شركة أنثروبيك لشركة علي بابا بمحاولة استخراج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بطريقة غير مشروعة. في الوقت نفسه، يتزايد تشكيك السوق في ما إذا كانت مليارات الدولارات المستثمرة في الذكاء الاصطناعي ستُحقق في نهاية المطاف عوائد كافية، خاصة مع استمرار القيود الأمريكية على الصادرات التي تحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتطورة. ونتيجة لذلك، يُقلل المستثمرون من انكشافهم على الأسهم الصينية على الرغم من التقييمات الجذابة المتزايدة للعديد من الشركات.

هونغ كونغ تدخل سوقًا هابطة مع تدهور المعنويات تجاه الأسهم الصينية

تُعدّ هونغ كونغ حاليًا أضعف قطاعات سوق الأسهم الصينية. فقد انخفض مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية، الذي يتتبع أداء أكبر الشركات الصينية المدرجة في البورصات الخارجية، بأكثر من 20% عن أعلى مستوى له في أكتوبر، ليدخل رسميًا في سوق هابطة فنية. في الوقت نفسه، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنحو 1.1%، وانخفض مؤشر شنتشن المركب بنحو 1.6%، مما يُبرز أن عمليات البيع المكثفة تؤثر على كلٍ من الأسواق الخارجية والأسواق المحلية.

قبل أيام قليلة فقط، عززت أرباح شركة مايكرون القوية التفاؤل في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي العالميين. إلا أن هذا التفاؤل يتلاشى الآن بسرعة مع إعادة تركيز المستثمرين على التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الصيني وارتفاع تكاليف سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

عودة علي بابا إلى قلب الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين

تُعدّ علي بابا عاملًا محفزًا آخر وراء عمليات البيع المكثفة الأخيرة. أبلغت شركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مجلس الشيوخ الأمريكي بأن جهات تابعة لشركة علي بابا ومختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لها نفّذت ما وصفته بأنه أكبر هجوم معروف لاختراق أنظمة الذكاء الاصطناعي ضد نماذج كلود الخاصة بها.

ووفقًا لشركة أنثروبيك، يُزعم أن جهات مرتبطة بعلي بابا استخدمت، بين 22 أبريل و5 يونيو، حوالي 25 ألف حساب احتيالي لتوليد ما يقرب من 28.8 مليون تفاعل مع نماذج كلود، في محاولة لمحاكاة قدراتها واستخدام مخرجاتها لتدريب أنظمة ذكاء اصطناعي منافسة.

وإذا تأكدت هذه الادعاءات، فقد تُعزز هذه القضية الحجة الداعية إلى تشديد الرقابة الأمريكية على صادرات شركات الذكاء الاصطناعي الصينية. بالنسبة للمستثمرين، يُمثل هذا زيادة أخرى في المخاطر التنظيمية والجيوسياسية، والتي ظلت أحد المحركات الرئيسية لانخفاض قيمة الشركات في قطاع التكنولوجيا الصيني لسنوات عديدة.

يظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي أكبر تحدٍ اقتصادي يواجه الصين.

مع ذلك، لا تُعد التوترات الجيوسياسية السبب الوحيد وراء ضعف الأسهم الصينية، إذ يُولي المستثمرون اهتمامًا متزايدًا للعوامل الأساسية المحلية. لا يزال الإنفاق الاستهلاكي أضعف من المتوقع، ولم يستقر سوق العقارات بعد، ولا يزال تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي في الصين يُخيّب آمال المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

ويُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية لشركات التجارة الإلكترونية مثل علي بابا وجي دي.كوم، التي يعتمد نمو إيراداتها على المدى الطويل اعتمادًا كبيرًا على الإنفاق الاستهلاكي للأسر. فبدون انتعاش حقيقي في الطلب الاستهلاكي، سيصعب على هذه الشركات العودة إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل تراجع سوق العقارات في الصين.

هل لا يزال بإمكان الذكاء الاصطناعي قيادة قطاع التكنولوجيا في الصين؟

يُفرّق المستثمرون بشكل متزايد بين طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية وآفاق شركات التكنولوجيا الصينية. فبينما تستمر الشركات الأمريكية في الاستفادة من الطلب القياسي على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة وبنية مراكز البيانات، يتعين على الشركات الصينية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في ظل محدودية الوصول إلى أشباه الموصلات المتطورة، وتزايد القيود الأمريكية على تصدير التكنولوجيا.

ونتيجةً لذلك، أصبح المستثمرون أكثر حذرًا بشأن ما إذا كان رأس المال الهائل المُستثمر في الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الصين سيُحقق في نهاية المطاف عوائد مجزية.

ما الذي سيُحدد اتجاه الأسهم الصينية؟

خلال الأشهر القادمة، من المرجح أن تُحدد ثلاثة عوامل اتجاه أسواق الأسهم الصينية. أولًا، وتيرة تعافي الاستهلاك المحلي والبيانات الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا. ثانيًا، التطورات في العلاقات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين وأي قيود إضافية على الصادرات. ثالثًا، نتائج أرباح أكبر شركات التكنولوجيا الصينية، والتي ستكشف ما إذا كان الاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي قد بدأ يُترجم إلى نمو ملموس في الإيرادات والأرباح.

إلى أن تبدأ هذه القطاعات الثلاثة بإرسال إشارات إيجابية، من المرجح أن تبقى الأسهم الصينية تحت ضغط، على الرغم من التقييمات الجذابة المتزايدة ومضاعفات القيمة الأساسية المنخفضة تاريخيًا.

رسوم بيانية لسهمي علي بابا وهانغ سنغ (CHN.cash)

انخفضت أسهم علي بابا بالفعل بأكثر من 50% عن ذروتها في عام 2025، ويتم تداولها حاليًا بأقل بنحو 30% من متوسطها المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200). ولا تزال المعنويات تجاه الأصول الصينية ضعيفة للغاية، حيث تتراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، بما في ذلك بايدو وتينسنت ويوم تشاينا، جنبًا إلى جنب مع أسهم علي بابا.

المصدر: xStation5

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ إلى مستويات لم تشهدها منذ أبريل 2025، عندما أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، مما أشعل فتيل حرب تجارية قصيرة الأمد.

المصدر: xStation5