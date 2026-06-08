ملخص السوق: انتعاش الأسواق عقب تصريحات ترامب

بعد انخفاضات يوم الجمعة في الأسواق الأمريكية، شهدت الأسواق الأوروبية والآسيوية تصحيحًا. لم يقتصر تأثير عمليات البيع المكثفة على تزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عقب صدور بيانات ممتازة لوظائف غير زراعية، بل شمل أيضًا ارتفاع أسعار سلع الطاقة. وقد توقف هذا التراجع بإعلان الرئيس ترامب وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

الجيوسياسة

خلال ليلة السبت إلى الأحد، شنت إسرائيل هجومًا على أهداف عسكرية في إيران، وهو الأول منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان. وقد قصفت القوات الجوية الإسرائيلية عدة أهداف في مجمع بتروكيماوي بمنطقة ماهشهر جنوب غرب إيران.

صباح اليوم، ردت إيران بعمل انتقامي. كما سُجل قصف متجدد من الجانب الإسرائيلي. وحوالي الظهر، أعلن الرئيس ترامب وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار بين الطرفين. إلا أن القوات المسلحة الإيرانية صرحت بأنها ستخرق هذا الوقف في حال شنت إسرائيل هجومًا آخر على لبنان.

السلع

حدّت إعلانات البيت الأبيض اليوم بشكل ملحوظ من المكاسب الكبيرة في أسعار النفط الخام، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 1% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9%. ومع افتتاح الأسواق الأوروبية، تجاوزت هذه الزيادات 4%.

الرسم البياني 1: النفط (08.05 - 08.06)

المصدر: xStation، 08.05.2026

المؤشرات

في السوق الأوروبية، برز ضعف مؤشر داكس الألماني (-0.4%)، بينما سجلت مؤشرات كاك 40 الفرنسي (-0.1%)، و SMI السويسري (-0.2%)، و WIG20 البولندي (-0.1%) انخفاضًا أيضًا.

في المقابل، ارتفع مؤشر فوتسي ميب الإيطالي (+0.5%)، وكذلك مؤشر إيبكس 35 الإسباني (+0.1%).

القطاعات

خلال ساعات التداول الآسيوية، سُجلت انخفاضات في معظم القطاعات. وكان أداء الشركات الرائدة سابقًا - شركات منظومة الذكاء الاصطناعي ومصنعي أشباه الموصلات - ضعيفًا بشكل خاص، متأثرة بمراكزها في أسواق الخيارات. وقد تجلى ذلك بوضوح في كوريا الجنوبية، حيث شهدت أسهم سامسونج انخفاضًا بأكثر من 10%، وخسارة تقارب 8% لأسهم إس كيه هاينكس اليوم - وهما شركتان تمثلان معًا حوالي 50% من مؤشر كوسبي.

حاليًا، يشهد الوضع استقرارًا طفيفًا.

الرسم البياني 2: خريطة حرارية للسوق الأوروبية (08.06.2026)

المصدر: xStation، 8 يونيو 2026

الشركات

في ذيل قائمة مؤشر ستوكس 50، نجد شركة BASF (-3.8%)، عملاق الكيماويات الألماني، وشركة Saint Gobain (-3.5%)، التكتل الصناعي الفرنسي، وشركة Intesa Sanpaolo (-2.1%)، عملاق القطاع المصرفي الإيطالي. وتبدو حالة Intesa مثيرة للاهتمام بشكل خاص، حيث انخفضت أسهمها بعد إعلان الشركة عن عرض استحواذ بقيمة 30.6 مليار يورو على أقدم بنك في العالم ( Banca Monte dei Paschi di Siena ).

الرسم البياني 3: الرابحون والخاسرون في مؤشر يورو ستوكس 50 (8 يونيو 2026)

المصدر: بلومبرج، 8 يونيو 2026

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ميشال يوسوياك، محلل الأسواق المالية في XTB