البنوك تخشى ترامب 📉 هل هناك تخطيط مركزي في الولايات المتحدة الأمريكية؟

أثار إعلان دونالد ترامب في 9 يناير 2026 موجة قلق عارمة في وول ستريت، رغم أن المستثمرين بدوا وكأنهم قد تعلموا بالفعل كيفية التعامل مع سوق متأثرة بتصريحات البيت الأبيض.

هذه المرة، البنوك والقطاع المالي هما من يواجهان المشكلة. فقد اقترح الرئيس فرض سقف على الحد الأقصى لسعر الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%، اعتبارًا من 20 يناير. إلا أنه لم يُقدم أي مسار قانوني أو آلية تنفيذ. يحاول العديد من المحللين عدم أخذ هذا الاقتراح على محمل الجد، لكن تجاهل قرار دونالد ترامب قد يكون غير حكيم.

مع ذلك، لا تحتاج الأسواق إلى انتظار التفاصيل بعد مثل هذه التصريحات. ففي غضون أيام قليلة من الإعلان، خسر القطاع المالي عشرات المليارات من الدولارات من قيمته السوقية. وكانت المؤسسات الأكثر اعتمادًا على بطاقات الائتمان هي الأكثر تضررًا: فقد سجلت كابيتال وان انخفاضًا في سعر سهمها بنسبة تتجاوز 10%، بينما خسرت سيتي غروب وأمريكان إكسبريس حوالي 7%. وامتدت التداعيات أيضًا إلى عمالقة الدفع مثل فيزا وماستركارد، حيث بلغت الخسائر حوالي 5%.

V.US (D1)

المصدر: xStation5

تتجاوز معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة حاليًا 20%، بينما تقترب أدنى المعدلات للعملاء المميزين من 12%. وبالتالي، فإن اقتراح ترامب يعني خفضًا إداريًا لسعر الائتمان إلى النصف في قطاع يُدرّ ما يقارب 160 مليار دولار من دخل الفوائد السنوي. وقد تجاوز إجمالي ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة 1.2 تريليون دولار، وتستمر نسبة القروض المتعثرة في الارتفاع.

يصعب حصر جميع مشاكل هذا التصريح. أولًا وقبل كل شيء، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس لا يملك أي سبيل تشريعي لاتخاذ مثل هذه الخطوة قانونيًا. لن يمرّ مثل هذا الاقتراح المثير للجدل في الكونغرس، وسيتم الطعن في أي أمر تنفيذي فورًا، ومن المرجح أن يُلغى مع مرور الوقت. ومع ذلك، فقد أظهر دونالد ترامب بوضوح أنه حتى لو كانت السياسة مستحيلة التنفيذ، أو غير قانونية، أو ضارة بجميع الأطراف المعنية، فإن ذلك لا يشكل عائقًا أمام الإدارة الحالية.

ماذا بعد؟

لا يزال السوق في حالة جمود. لا يمكن لأحد التنبؤ بمدى جدية نوايا الإدارة، أو بالصيغة التي تعتزم اتباعها لفرض خفض أسعار الفائدة.

يشير الرئيس التنفيذي لشركة جيه بي مورغان تشيس إلى جوهر المشكلة، محذرًا من أن تحديد سقف لأسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض توافر الائتمان، لا سيما للعملاء الأشد فقرًا، وعلى المدى الطويل، إلى رفع تكاليف التمويل في جميع قطاعات الاقتصاد. فأسعار الفائدة على الائتمان ليست رقمًا عشوائيًا، بل هي دالة معقدة ومُحسَّنة للربح والمخاطر. ولخفض أسعار الفائدة، لا بد من تغيير أساسيات السوق؛ ومحاولة تحديدها من أعلى إلى أسفل قد تنتهي بتقييد الوصول إلى رأس المال أو حتى بأزمة مالية.

الشريحة الأكثر عرضة للخطر هي شريحة العملاء ذوي التاريخ الائتماني الضعيف. وتشير تقديرات القطاع إلى أن عشرات الملايين من الأمريكيين قد يفقدون تمامًا إمكانية الحصول على بطاقات ائتمان أو يشهدون انخفاضًا حادًا في حدودها الائتمانية. بالنسبة للبنوك، سيعني هذا إغلاق المحافظ الأكثر خطورة، لأنه عند سعر فائدة 10%، لن تتمكن من تعويض الخسائر الناجمة عن الالتزامات غير المسددة. في الوقت نفسه، وهذا أمرٌ بالغ الأهمية، تُموَّل نسبةٌ متزايدةٌ من الإنفاق الاستهلاكي عبر بطاقات الائتمان. ولن يُحسِّن خفض أسعار الفائدة من وضع هؤلاء الأشخاص، بل سيحرمهم من الوسائل اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومن منظور المؤسسات المالية، يُعدُّ التأثير المحتمل على الربحية كبيرًا. ويُقدِّر المحللون أنَّ وضع سقفٍ لأسعار الفائدة قد يُقلِّل ما يصل إلى نصف الأرباح المُحقَّقة من بطاقات الائتمان، وبالنسبة للجهات المُصدرة المُتخصصة، قد يعني ذلك تقويضًا دائمًا لنموذج أعمالها.

وقد يُؤدِّي التقييد الشديد لإمكانية الوصول إلى هذه الأداة إلى تقليص النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى بضعة أعشار من النقطة المئوية سنويًا، لا سيما خلال فترات التباطؤ الاقتصادي. كما يُوجد خطرٌ من دفع المُقترضين نحو أشكال تمويلٍ أكثر تكلفةً وأقل تنظيمًا، مثل قروض يوم الدفع أو القروض المضمونة بالأصول. وفي مثل هذا السيناريو، سينتهي المطاف بالمستهلكين الذين كان من المفترض أن يحميهم هذا السقف إلى مصادر ديونٍ أكثر تكلفةً ومخاطرةً.

إذا قرر ترامب فرض الحد الأقصى بالقوة، عبر ضغوط سياسية أو محاولة لتجاوز الكونغرس، فمن المرجح أن ينتج عن ذلك سنوات من التقاضي وتجميد إضافي لقرارات الاستثمار في القطاع المالي.

أما بالنسبة للاقتصاد، فلن يعني هذا بالضرورة انخفاض تكلفة الائتمان، بل ارتفاع تكلفة رأس المال، وانخفاض الإقبال على المخاطرة، وضعف الاستهلاك، ومخاطر نظامية إضافية.

ونتيجة لذلك، لا يكمن التهديد الأكبر في نسبة الـ 10% بحد ذاتها، بل في الإشارة إلى إمكانية تغيير قواعد اللعبة بين عشية وضحاها، وهو ما تُقيّمه الأسواق المالية دائمًا بأعلى قيمة.