البنوك تقود عمليات بيع السوق 🚨

شهدت جلسة يوم الجمعة في البورصات الأوروبية انخفاضات ملحوظة. وعمّت حالة من عدم الاستقرار أسواق القارة العجوز بعد انخفاض أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية يوم الخميس. وقد نتجت سلسلة عمليات البيع المكثف عن إعلانات صادرة عن عدة مؤسسات كبرى حول ضرورة شطب القروض الممنوحة لعملاء متهمين بالاحتيال.

ولفتت أسهم بنك زيونز انتباه المستثمرين بشكل خاص، حيث أعلنت عن شطب 50 مليون دولار، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة قطاع الإقراض الإقليمي. ولا تزال الأسواق تتذكر الانهيار البارز لبنك وادي السيليكون، ومع الانهيار الأخير لشركة فيرست براندز والكشف عن مخاطر نظامية في القطاع المالي، بدأ المستثمرون في إعادة تقييم المخاطر التي لم تكن معروفة من قبل.

اجتاحت موجة القلق الأسواق الآسيوية أولاً، ثم وصلت إلى أوروبا، حيث انخفضت معظم المؤشرات الرئيسية اليوم. ويشير المحللون إلى أن التحركات الحالية تصحيحية بطبيعتها، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه أن حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بالبنوك الإقليمية الأمريكية قد تستمر في التأثير سلبًا على أسواق الأسهم العالمية لبعض الوقت.

حاليًا، بلغ معدل البيع في السوق الأوروبية 1.5% على المؤشرات الرئيسية. ويُعتبر مؤشرا داكس وفوتسي MIB الأسوأ أداءً، مما يُشير إلى حساسية النظام المصرفي المحلي. أما في المملكة المتحدة وسويسرا، فالوضع أفضل قليلاً، حيث تقتصر الانخفاضات على 1%.

تعاني الأسواق من موجة تراجعات حادة عند افتتاح يوم الجمعة. وبالطبع، كان أداء البنوك الأوروبية الأسوأ. المصدر: xStation