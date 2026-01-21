البيتكوين: هل يمكن أن يُشكّل مؤتمر دافوس نقطة تحوّل في تشريعات العملات الرقمية؟ 💰

شهدت عملة البيتكوين فترة صعبة مؤخراً. فبعد تصحيح تجاوز 30% في الربع الأخير من عام 2025، ظلت أكبر عملة مشفرة في العالم في حالة تذبذب. وفي الأسابيع الأخيرة، حاولت البيتكوين حتى اختراق هذا النطاق صعوداً، إلا أن تصاعد التوترات الدولية أدى إلى انخفاض إقبال المستثمرين على المخاطرة، ما دفع سعر البيتكوين إلى ما دون 90 ألف دولار أمريكي.

لا يزال ارتباط البيتكوين بمؤشر US500 أقوى من ارتباطه بالذهب. كما يؤثر تراجع الإقبال على المخاطرة سلبًا على الطلب على العملات المشفرة بشكل عام.

وقد تحوّل اهتمام السوق الآن إلى دافوس، حيث أصبح تنظيم العملات المشفرة - ولا سيما قانون CLARITY الأمريكي - أحد أهم المواضيع التي تُناقش بين صانعي السياسات والبنوك وقادة صناعة العملات المشفرة.

واستغل برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، هذه الفرصة لانتقاد النسخة الحالية من قانون CLARITY (قانون هيكلة سوق العملات المشفرة) علنًا، مُشيرًا إلى أنه يُحابي القطاع المالي التقليدي بشكل مُفرط ويُهدد بكبح الابتكار. وقد سحبت Coinbase دعمها للمشروع، نظرًا لتوسيعه صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتقييده للتمويل اللامركزي، وإبطاءه لعملية التوكنة، وحظره الفعلي لمدفوعات الفائدة على العملات المستقرة. أثار موقف أرمسترونغ - "لا مشروع قانون أفضل من مشروع قانون سيئ" - استغراب المشرعين وبعض قطاعات الصناعة، مما أدى إلى تأخير عمل لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ وردود فعل سلبية من بعض صناع السياسات. في الوقت نفسه، أكد أرمسترونغ أن المناقشات لا تزال بناءة، وأن البيت الأبيض منخرط في الأمر، وأن مشروع قانون منقح - يحدد بوضوح أكبر مسؤوليات هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة - لا يزال مرجحًا. ومن المهم أيضًا أن دافوس سلط الضوء على تزايد قبول المؤسسات للعملات المشفرة، حيث تناقش البنوك الكبرى ومنصات التداول علنًا ترميز الأصول والأسواق القائمة على تقنية البلوك تشين على مدار الساعة، مما يؤكد سبب اعتبار التنظيم الواضح أمرًا ملحًا الآن.

الخطوات التالية المتوقعة لقانون الوضوح:

من المتوقع أن تراجع لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ مشروع القانون بعد انتهاء فترة التوقف التشريعي، متناولةً نطاق سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات، وقواعد عوائد العملات المستقرة، وتنظيم التمويل اللامركزي. مفاوضات ثنائية مستمرة، مع ضغوط متزايدة من قطاع الصناعة للتوصل إلى حل وسط قبل أن يتلاشى الزخم التشريعي. من المحتمل إعادة طرح نسخة منقحة من مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل، تتضمن توزيعًا أوضح للمسؤوليات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة.

يشهد سعر البيتكوين انتعاشًا اليوم بنسبة 1.20% ليصل إلى 89,300 دولار أمريكي، بعد انخفاضه أمس بنسبة 5.00% تقريبًا إلى حوالي 88,000 دولار أمريكي.

