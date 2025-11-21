اقرأ أكثر
البيتكوين تفقد 4.5% من قيمتها

يشهد سوق العملات المشفرة حالة من الذعر اليوم. فقد بيتكوين حوالي 4.5% من قيمته، ليصل إلى حوالي 84,000 دولار أمريكي، بينما تشهد العملات المشفرة الأخرى انخفاضات أكبر، تتراوح بين حوالي 5% وأكثر من 16%. وانخفضت قيمة إيثريوم بأكثر من 5%، بينما انخفضت قيمة مشاريع مثل ApeCoin وDogwifhat بأكثر من 10%. وتُطلق موجة البيع المكثف سلسلة من عمليات التصفية، مما يخلق حالة من عدم اليقين الشديد في الأسواق.

يتراجع معنويات المستثمرين إلى حالة من الخوف الشديد، حيث وصل مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة إلى 11. ويزداد هذا الذعر تفاقمًا مع تزايد تقارير تصفية الحيتان، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق. إضافةً إلى ذلك، يتفاعل المستثمرون مع المخاوف المتزايدة بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وتخشى الأسواق من أن يؤدي عدم خفض أسعار الفائدة إلى استمرار الضغط على الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة، ويعمق التصحيح الاقتصادي الجاري.

