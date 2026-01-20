الدولار ينهار تحت وطأة الفوضى الجيوسياسية 📉 بيع كل شيء أمريكي يعود إلى الواجهة❗️

يشهد الدولار خسائر كبيرة مقابل جميع عملات مجموعة العشر اليوم (USDIDX: -0.6٪)، مما أدى إلى محو سريع لنصف مكاسب الشهر الماضي.

المصدر: xStation5

يعود تصاعد التوترات المفاجئ بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى عودة ما يُسمى بسياسة "بيع أمريكا" التجارية:

أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول التي نشرت قوات عسكرية في غرينلاند. وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران، وستبقى سارية حتى تُنهي الولايات المتحدة صفقة "شراء غرينلاند بالكامل".

وقد واجه إنذار الرئيس الأمريكي انتقادات حادة من العديد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يدعو إلى استخدام "سلاح مكافحة الإكراه" التابع للاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة، ما يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية انتقامية بحرية أكبر.

كما رد البرلمان الأوروبي على تصريحات ترامب بتعليق التصديق على الاتفاقية التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصيف الماضي.

أدى تصاعد الصراع إلى تراجع الدولار على جانبي المحيط الأطلسي، لكنه لا يزال الخاسر الأكبر، متأثرًا بالفوضى المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي. وقد أدى تحقيق وزارة العدل إلى انقسام الحزب الجمهوري، حيث هدد أعضاؤه بعرقلة ترشيح رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي حتى يتم إسقاط التحقيق.

وبينما كان من المفترض أن تُسهم معارضة حزب ترامب نفسه في احتواء الأضرار، إلا أن الغموض الذي يكتنف مستقبل قيادة الاحتياطي الفيدرالي، فضلًا عن خطر نشوب حرب تجارية، يُؤثر سلبًا على المعنويات. كما شهدت سندات الخزانة الأمريكية عمليات بيع مكثفة، مما رفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساسية.

سيظل الصراع بين ترامب وباول العامل الرئيسي المُثبط للدولار على المدى القريب، على الرغم من أن استمرار تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية (انتعاش مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية، وانخفاض طلبات إعانة البطالة) قد يدعم التوقعات بسياسة نقدية متشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي دعم الدولار. لكن في الوقت الراهن، يُعيد سوق الصرف الأجنبي سيناريو ما بعد "يوم التحرير": تدفق رؤوس الأموال من الدولار نحو اليورو والفرنك.