الدولار ينتعش: عودة الأعمال العدائية في الشرق الأوسط تُضعف أسواق العملات

شهد سوق الصرف الأجنبي حالة من التحفظ بعد تصعيد مفاجئ في الصراع بين إيران والولايات المتحدة. فقد أنهى الهجوم الإيراني على سفن تجارية في مضيق هرمز وقف إطلاق النار الذي استمر شهراً كاملاً. ونتيجة لذلك، عادت علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى سوق الصرف الأجنبي، مما أدى إلى سحب رؤوس الأموال من معظم العملات وتوجيهها نحو الدولار الأمريكي.
التسلسل الزمني للتصعيد: كيف انهار اتفاق التفاهم؟
جاء التصعيد المتجدد وفقاً للتسلسل التالي للأحداث:
- توقيع اتفاق التفاهم: في الشهر الماضي، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت لمدة 60 يوماً. ضمن الاتفاق مروراً آمناً وخالياً من الرسوم للسفن عبر مضيق هرمز مقابل تعليق مؤقت للعقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
- إيران تهاجم سفنًا تجارية (بداية التصعيد): انتهكت إيران الاتفاق باستهدافها ثلاث سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز، من بينها ناقلة غاز طبيعي مسال.
- الرد الأمريكي: ردًا على الهجمات على السفن التجارية، شنت القوات الأمريكية ضربة انتقامية واسعة النطاق على أكثر من 80 هدفًا في أنحاء إيران. كما أعادت واشنطن فرض العقوبات على تجارة النفط الإيرانية على الفور.
- الهجوم الإيراني المضاد: ردت طهران بموجة أخرى من الضربات، استهدفت هذه المرة مواقع في البحرين والكويت.
- النهاية الرسمية لوقف إطلاق النار: في تصريحات للصحفيين خلال قمة الناتو في أنقرة، أنهى دونالد ترامب أي تكهنات بإعلانه انتهاء وقف إطلاق النار ("بالنسبة لي، انتهى الأمر"). وانتقد الرئيس بشدة القيادة الإيرانية، واصفًا إياها بـ"الحثالة" و"الكاذبين"، ما استبعد فعليًا أي عودة قريبة للدبلوماسية.
انعكاس في سوق الصرف الأجنبي: النفور من المخاطرة يُلقي بظلاله على عملات الأسواق الناشئة
- تُعدّ عملات الأسواق الناشئة الأصغر حجماً الخاسر الأكبر في جلسة اليوم، إذ تلاشت سريعاً المكاسب التي حققتها خلال الأسابيع القليلة الماضية من الهدوء الجيوسياسي النسبي.
- يُعتبر الفورنت المجري الأضعف أداءً اليوم (اليورو/فورنت: +0.85%، الدولار الأمريكي/فورنت: +1.0%)، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل اليورو، وإلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي. مع ذلك، دخل الفورنت هذه المرحلة الجديدة من الصراع في الشرق الأوسط من موقع قوة ملحوظ، متراجعاً عن أعلى مستوياته في عدة سنوات والتي بلغها مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين عقب فوز حزب بيتر ماغيار في الانتخابات البرلمانية. بالنسبة للفورنت المجري، قد يُمثل التحرك الحالي تصحيحاً مُبرراً بعد أن تم استيعاب معظم التطورات الإيجابية بالفعل. من المرجح أن يعتمد أي ارتفاع إضافي على مزيد من التحسينات الهيكلية في الاقتصاد المجري، ولا سيما زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
- إلى جانب الفورنت، يشهد كل من الراند الجنوب أفريقي (USD/ZAR: +0.6%، EUR/ZAR: +0.4%) والروبية الهندية (USD/INR: +0.5%) انخفاضات واسعة. ولا تزال الهند تعتمد بشكل مباشر على شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز، بينما تعتمد جنوب أفريقيا بشكل كبير على المنتجات البترولية المكررة. في غضون ذلك، انخفض الزلوتي البولندي بنحو 0.3% مقابل كل من اليورو والدولار الأمريكي.
الرسم البياني 1: أسعار صرف اليورو مقابل الفورنت والدولار الأمريكي مقابل الفورنت (باللون الأصفر)
المصدر: xStation5
اليورو/الدولار الأمريكي: البائعون يستعيدون زمام المبادرة
يؤثر تزايد النفور من المخاطرة سلبًا على عملات مجموعة العشر بشكل عام. الاستثناءان البارزان هما الدولار النيوزيلندي، المدعوم برفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي مؤخرًا لسعر الفائدة إلى 2.50% وتصريحات محافظ البنك المتشددة، والكرونة النرويجية، التي لا تزال تستفيد من الضغط التصاعدي المتجدد على أسعار النفط.
أدى استئناف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط إلى محو مكاسب أسبوع كامل لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. انخفض الزوج الأكثر تداولًا في العالم بنحو 0.4% منذ أمس، وعلى الرغم من استقرار التداولات نسبيًا اليوم، إلا أنه لا يزال عرضة لمزيد من الانخفاض. ويصدق هذا بشكل خاص نظرًا لعدم ترجيح رد البنك المركزي الأوروبي بتصريحات متشددة من شأنها أن توفر دعمًا حقيقيًا لليورو.
كما يلجأ المشاركون في سوق الخيارات بشكل متزايد إلى التحوط ضد المزيد من الانخفاضات في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. ظل مؤشر انعكاس المخاطر لمدة شهر واحد دون الصفر بشكل شبه متواصل منذ مارس 2026، مما يشير إلى أن الطلب على خيارات البيع لزوج اليورو/الدولار الأمريكي يفوق الطلب على خيارات الشراء. بعبارة أخرى، يُظهر المستثمرون تفضيلًا أكبر للعقود التي تحمي من المزيد من ضعف اليورو.
الرسم البياني 2: مؤشر انعكاس المخاطر لزوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة شهر واحد وسعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي الفوري
المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي
من جهة أخرى، قد تُوفر التطورات في سوق السندات دعمًا أساسيًا لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين بشكلٍ حاد (حوالي +10 نقاط أساس) مقارنةً بنظيرتها الأمريكية، مما يعكس حساسية منطقة اليورو الأكبر بكثير لصدمة طاقة طويلة الأمد. وإذا استمرت التوترات العسكرية على المدى الطويل، فقد يُضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تبني موقف أكثر تشددًا يركز على التضخم. حتى بدون رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي، فإن مثل هذا التحول في الخطاب قد يُساعد زوج اليورو/الدولار الأمريكي على الحفاظ على مستوى الدعم حول 1.1400.
الرسم البياني 3: زوج اليورو/الدولار الأمريكي وفارق العائد بين السندات الحكومية الألمانية والأمريكية لأجل عامين
المصدر: Bloomberg Finance LP
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