الدولار ينتعش: عودة الأعمال العدائية في الشرق الأوسط تُضعف أسواق العملات

يُعتبر الفورنت المجري الأضعف أداءً اليوم (اليورو/فورنت: +0.85%، الدولار الأمريكي/فورنت: +1.0%)، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل اليورو، وإلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي. مع ذلك، دخل الفورنت هذه المرحلة الجديدة من الصراع في الشرق الأوسط من موقع قوة ملحوظ، متراجعاً عن أعلى مستوياته في عدة سنوات والتي بلغها مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين عقب فوز حزب بيتر ماغيار في الانتخابات البرلمانية. بالنسبة للفورنت المجري، قد يُمثل التحرك الحالي تصحيحاً مُبرراً بعد أن تم استيعاب معظم التطورات الإيجابية بالفعل. من المرجح أن يعتمد أي ارتفاع إضافي على مزيد من التحسينات الهيكلية في الاقتصاد المجري، ولا سيما زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.