مخطط اليوم : USDJPY 9

يُحافظ بنك اليابان على لهجته المتشددة رغم الضغوط السياسية. صرّح هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة البنك، والذي يُعتبر من المتشددين، بأن اليابان تقترب من تحقيق هدفها التضخمي البالغ 2%، مع ارتفاع توقعات التضخم على المديين المتوسط ​​والطويل. وحذّر من خطر تجاوز هدف التضخم، وأيّد رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، مقترحًا رفعها بنسبة تصل إلى 1% في اجتماع يناير 2026. وأكد أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية للغاية، وأن الأوضاع النقدية مُيسّرة، على الرغم من رفعها في ديسمبر إلى 0.75%.

أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن اجتماعات مارس (18-19) وأبريل (27-28) لا تزال مفتوحة أمام إمكانية رفع أسعار الفائدة، وذلك تبعًا لنتائج مفاوضات الأجور الربيعية والبيانات الاقتصادية. وقد استقر معدل التضخم في قطاع الخدمات في يناير عند 2.6% على أساس سنوي، مما يدعم ضغوط الأسعار الناجمة عن سوق العمل ويحافظ على التوجه نحو رفع أسعار الفائدة. المصدر: بلومبيرغ فاينانشال إل بي.

لم تكن عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات سهلة في الأسابيع الأخيرة. وينطبق الوضع نفسه على السندات اليابانية، مع اختلاف أن الانخفاض أقل حدة، وهي تشهد انتعاشًا حاليًا، وعلى المدى الطويل، لا تزال عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات في اتجاه تصاعدي. المصدر: بلومبيرغ فاينانشال إل بي.

ساهمت تصريحات متشددة من مصرفيي بنك اليابان اليوم في تعزيز الين، إلا أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لا يزال في اتجاه صعودي على المدى المتوسط. ومن المثير للاهتمام أن الزوج يختبر مستوى مقاومة فنية هامًا ضمن نموذج الوتد الصاعد. وقد يُحدد اختراق هذا المستوى بشكل مستمر، سواءً صعودًا أو هبوطًا، اتجاه الزوج على المدى القريب. المصدر: xStation