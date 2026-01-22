الفضة تنتعش بعد انخفاض حاد 📈 هل عاد الاتجاه الصعودي؟ ❓

انتعشت أسعار الفضة اليوم بسرعة نسبية نحو منطقة 94 دولارًا بعد انتعاشها أمس في وول ستريت، مدفوعةً بتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وتأثير قوة الدولار الأمريكي على أسعار المعادن النفيسة. ونتيجةً لذلك، لم تتعرض الفضة وحدها لضغوط بيع، بل تعرض الذهب والبلاتين أيضًا لضغوط بيع.
- للحظات، تداولت الفضة قرب 90 دولارًا، لكن هذا الانخفاض كان قصيرًا، وسرعان ما وجد المعدن دعمًا ليصعد مجددًا نحو 94 دولارًا للأونصة. ثم فقد هذا الانتعاش زخمه، وانخفض السعر مجددًا دون مستوى دعم رئيسي: المتوسط المتحرك لـ 50 فترة على الرسم البياني للساعة (الخط البرتقالي).
- مع ذلك، ومنذ ديسمبر، انخفضت أسعار الفضة دون هذا المتوسط ثماني مرات (بما في ذلك انخفاض الأمس)، وفي كل مرة تقريبًا استأنف المعدن اتجاهه الصعودي سريعًا. وبالمثل، عمل المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 فترة (الخط الأحمر) كدعم رئيسي للزخم. إذا صمد هذا الدعم مجددًا، فمن المتوقع أن تبقى منطقة 90 دولارًا المستوى الرئيسي للأسعار على المدى القريب.
- انخفاض سعر الفضة إلى ما دون 88 دولارًا للأونصة تقريبًا سيشير إلى ضغط هبوطي مستمر، وأول تصحيح أعمق منذ أواخر ديسمبر 2025. وإذا استمر الدولار في الارتفاع، وعادت التفاؤلات في وول ستريت، فقد تواجه المعادن النفيسة تحديات جديدة، وتحوّلًا في اهتمام المضاربين نحو أصول أخرى.
الفضة (H1)
المصدر: xStation5
شهدت الفضة تصحيحين سعريين منذ خريف 2025، وفي كلتا الحالتين بلغ التراجع حوالي 20%. في السياق الحالي، يشير ذلك إلى تحرك نحو 75 دولارًا للأونصة، أي العودة إلى منطقة التماسك التي بدأت في ديسمبر.
المصدر: xStation5
