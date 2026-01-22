الفضة تنتعش بعد انخفاض حاد 📈 هل عاد الاتجاه الصعودي؟ ❓

للحظات، تداولت الفضة قرب 90 دولارًا، لكن هذا الانخفاض كان قصيرًا، وسرعان ما وجد المعدن دعمًا ليصعد مجددًا نحو 94 دولارًا للأونصة. ثم فقد هذا الانتعاش زخمه، وانخفض السعر مجددًا دون مستوى دعم رئيسي: المتوسط ​​المتحرك لـ 50 فترة على الرسم البياني للساعة (الخط البرتقالي).

