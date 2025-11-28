اقرأ أكثر
١٠:٢٠ م · ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥

الفضة تسجل مستويات قياسية جديدة!

SILVER
السلع
-
-

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة تقارب 100% منذ بداية هذا العام، مسجلةً مستويات سعرية قياسية متتالية. ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل أساسية، مثل محدودية المعروض من المعادن وقوة الطلب الصناعي، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الكلية. ويزيد خفض أسعار الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة، وضعف الدولار، واستمرار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، من ضغط الطلب على الفضة كملاذ آمن.

ويُضخّم هيكل السوق تحركات الأسعار بشكل أكبر. كما أن تدفقات رأس المال إلى صناديق الاستثمار المتداولة، ومحدودية السيولة السوقية، تعني أن أي صفقة كبيرة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار. وتُقيّد مخزونات الفضة المنخفضة إلى مستويات قياسية في الصين المعروض العالمي، وتدعم المزيد من المكاسب، بينما يُبرز ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة الأداء النسبي للفضة مقارنةً بالذهب.

حاليًا، تجاوز سعر الفضة مستوى 56 دولارًا للأونصة، مُسجلًا أرقامًا قياسية جديدة، ويعكس حساسية السوق للعوامل الأساسية والاقتصادية الكلية.

المصدر: xStation5

 

