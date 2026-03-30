الجدعان: استثمارات السعودية بخط شرق - غرب حدت تداعيات أزمة الطاقة العالمية

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن السعودية استثمرت أموالاً كبيرة على مدار 50 عاماً دون عائد في خط أنابيب شرق - غرب، الذي تستخدمه حالياً لإدارة الإمدادات النفطية العالمية، أسهم في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية شارك فيها الوزير ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في ميامي الأمريكية.

من جانبه قال الوزير: «إن النفط ليس هو القطاع الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب الدائرة، بل المنتجات المكررة، والأسمدة، والصلب، والألومنيوم، والبتروكيماويات، وغيرها، وهي التي نحتاج حقاً إلى ضمان حل النزاع فيها بسرعة، والعمل معاً على ذلك حتى لا يتأثر الاقتصاد العالمي بشكل أكبر».

مضيفا: «ما شهدناه في الأسابيع القليلة الماضية هو تأثير يتجاوز ما شهدناه خلال جائحة كوفيد-19 من حيث اضطراب سلاسل التوريد، وإذا استمر هذا الوضع فسنشهد تأثيراً أكبر بكثير».

كما رأى الوزير أن المستثمرين سيركزون على عدة عوامل، أولها اليقين، والمرونة، وإمكانات النمو، والخطط طويلة الأجل.

في الاطار ذاته أضاف المسؤول: «بطبيعة الحال، سيبحثون عن مخاطر مُعدّلة، وتأمين مُعدّل، والدول التي تجذب الاستثمارات، بما فيها السعودية، هي تلك التي تتمتع بهذه المرونة».