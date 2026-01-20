اقرأ أكثر
١١:٤٩ ص · ٢٠ يناير ٢٠٢٦

الجدول الزمني الاقتصادي: ألمانيا (ZEW)، الولايات المتحدة (ADP)، وقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية

-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني

 

لا يشهد جدول الأحداث الاقتصادية الكلية اليوم ازدحامًا كبيرًا. يتجه تركيز السوق نحو قرار المحكمة العليا الأمريكية المرتقب بشأن تعريفات دونالد ترامب الجمركية.

 

الجدول الاقتصادي

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش (ألمانيا) - استطلاع ZEW

 

  • التوقعات: 50 مقابل 45.8
  • الوضع الحالي: -76 مقابل -81 سابقًا

 

12:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش (الولايات المتحدة) - بيانات ADP الأسبوعية

  • القيمة السابقة: 11.75 ألف

2:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش (الولايات المتحدة) - قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية

  • المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - طوال اليوم

 

أرباح الشركات

  • قبل الافتتاح: 3M
  • قبل الافتتاح: US Bancorp

 

8:00 مساءً بتوقيت غرينتش: Netflix (إعلان أرباح الربع الرابع)

8:45 مساءً بتوقيت غرينتش: مؤتمر عبر الهاتف للشركة

  • بعد الإغلاق: United Airlines
  • بعد الإغلاق: Interactive Brokers
٢١ يناير ٢٠٢٦, ٨:٣٢ م

وزير المالية: السعودية تستعد لمرحلة ما بعد 2050 بإصلاحات هيكلية
٢١ يناير ٢٠٢٦, ٨:٠٥ م

الجدعان: 93% نسبة مؤشرات الأداء الرئيسية للرؤية بعد مرور 10 سنوات
٢١ يناير ٢٠٢٦, ٥:٠٧ م

الفالح من منتدى دافوس: الاستثمار الأجنبي بالسعودية تضاعف 5 مرات منذ إطلاق رؤية 2030
٢١ يناير ٢٠٢٦, ٤:٥٠ م

ملخص السوق: وول ستريت وأوروبا تتراجعان؛ الأسواق تنتظر ترامب في دافوس 🛣️

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات