الجدول الزمني الاقتصادي: ألمانيا (ZEW)، الولايات المتحدة (ADP)، وقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية

لا يشهد جدول الأحداث الاقتصادية الكلية اليوم ازدحامًا كبيرًا. يتجه تركيز السوق نحو قرار المحكمة العليا الأمريكية المرتقب بشأن تعريفات دونالد ترامب الجمركية.
الجدول الاقتصادي
9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش (ألمانيا) - استطلاع ZEW
- التوقعات: 50 مقابل 45.8
- الوضع الحالي: -76 مقابل -81 سابقًا
12:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش (الولايات المتحدة) - بيانات ADP الأسبوعية
- القيمة السابقة: 11.75 ألف
2:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش (الولايات المتحدة) - قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية
- المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - طوال اليوم
أرباح الشركات
- قبل الافتتاح: 3M
- قبل الافتتاح: US Bancorp
8:00 مساءً بتوقيت غرينتش: Netflix (إعلان أرباح الربع الرابع)
8:45 مساءً بتوقيت غرينتش: مؤتمر عبر الهاتف للشركة
- بعد الإغلاق: United Airlines
- بعد الإغلاق: Interactive Brokers
وزير المالية: السعودية تستعد لمرحلة ما بعد 2050 بإصلاحات هيكلية
الجدعان: 93% نسبة مؤشرات الأداء الرئيسية للرؤية بعد مرور 10 سنوات
الفالح من منتدى دافوس: الاستثمار الأجنبي بالسعودية تضاعف 5 مرات منذ إطلاق رؤية 2030
ملخص السوق: وول ستريت وأوروبا تتراجعان؛ الأسواق تنتظر ترامب في دافوس 🛣️