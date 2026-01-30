الجدول الزمني الاقتصادي: الأسواق تنتظر ترشيح ترامب الرسمي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي 🔎

الحدث الأبرز اليوم هو ترشيح دونالد ترامب غير المتوقع لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. لم يُحسم بعد ما إذا كان ترامب سيعلن قراره رسميًا اليوم، لكن تشير التقارير إلى أن كيفن وارش، المعروف بمواقفه المتشددة، هو المرشح الأوفر حظًا.

قد يُعلن ترامب عن ترشيحه في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت الولايات المتحدة (30 يناير). على منصة المراهنات "بولي ماركت"، ارتفعت احتمالية اختيار ترامب لكيفن وارش من حوالي 30% إلى 94%. بالأمس فقط، كان ريك ريدر المرشح الأبرز، حيث بلغت احتمالية فوزه حوالي 48% وفقًا لتوقعات السوق.

أما أهم البيانات الاقتصادية الكلية لهذا اليوم فهي بيانات التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. وقبلها بنصف ساعة، سيتم نشر بيانات التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا.

يستمر موسم إعلان الأرباح، مع تحول التركيز اليوم إلى قطاع الطاقة. ستعلن شركتا شيفرون وإكسون موبيل نتائجهما الفصلية.

جدول زمني مفصل لليوم: