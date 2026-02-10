الجدول الزمني الاقتصادي: المؤشرات وزوج العملات يورو/دولار ينتظران تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية

جدول البيانات الاقتصادية اليوم حافلٌ نسبياً، ويركز بشكل كبير على الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تتصدر مبيعات التجزئة لشهر يناير المشهد. أما جدول إعلانات الأرباح فهو خفيف نسبياً. ومن بين الشركات الكبرى، ستعلن شركة كوكاكولا عن نتائج الربع الرابع قبل افتتاح السوق، بينما ستعلن شركة فورد عن نتائجها بعد إغلاق السوق.
جدول البيانات الاقتصادية الكلية
الساعة 6 صباحًا بتوقيت غرينتش - النرويج: معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلك): 3.4% مقابل 3.0% متوقعة و3.2% سابقة
الساعة 10 صباحًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة: 99.8 متوقعة مقابل 99.5 سابقة
الساعة 12:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: تقرير ADP للتوظيف: 7.75 ألف سابقة
الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مبيعات التجزئة لشهر يناير: 0.4% متوقعة مقابل 0.6% سابقة
- مبيعات التجزئة الأساسية: 0.4% متوقعة مقابل 0.5% سابقة
الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: بيانات الأسعار المتعلقة بالتجارة
- أسعار الواردات: 0.1% متوقعة مقابل 0.4% سابقة
- أسعار الصادرات: 0.8% متوقعة مقابل 0.8% سابقة
- مؤشر أسعار الصادرات: 0.1% مقابل 0.5% سابقة
١٢:٥٥ مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر مبيعات المتاجر الكبرى (Redbook) 6.7% على أساس سنوي
٢ مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات الشركات: 0.2% متوقعة مقابل 0.3% سابقة
٣ مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية للعرض والطلب (WASDE)
٨:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام الأسبوعية وفقًا لمعهد البترول الأمريكي (API): المتوقع: انخفاض النفط الخام بمقدار 11.1 مليون برميل، وانخفاض البنزين بمقدار 415 ألف برميل
متحدثون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي
١٨:٠٠ - مجلس الاحتياطي الفيدرالي: هاماك
١٩:٠٠ - مجلس الاحتياطي الفيدرالي: لوغان
الأرباح
كوكاكولا (قبل افتتاح السوق)، فورد (بعد الإغلاق)
زوج اليورو/الدولار الأمريكي (الإطار الزمني للساعة)
يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، بينما تراجعت مؤشرات الزخم بعد التماسك الأخير.
المصدر: xStation5
