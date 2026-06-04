الجدول الزمني الاقتصادي: النفط، الاحتياطي الفيدرالي، طلبات إعانة البطالة، وأرباح وول ستريت 🔎

تراجعت معنويات الأسواق المالية العالمية قليلاً بعد الجلسة السابقة. وأغلق مؤشر US500 عند 7550 نقطة، منهياً بذلك سلسلة مكاسب رائعة استمرت تسع جلسات. وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. فبعد ورود تقارير تفيد بإطلاق إيران صواريخ باتجاه الكويت والبحرين، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربات انتقامية على محطة تحكم إيرانية في جزيرة قشم. واستقر سعر خام برنت عند حوالي 97 دولارًا للبرميل، بينما تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) قرب 95.30 دولارًا للبرميل.
أهم البيانات الصادرة عن الجلسة الآسيوية:
- تحسن ملحوظ في الميزان التجاري الأسترالي: بلغ فائض الميزان التجاري الأسترالي 1.791 مليار دولار أسترالي في أبريل، مقارنة بتوقعات بلغت 1.230 مليار دولار أسترالي وعجز الشهر السابق البالغ 1.024 مليار دولار أسترالي.
- ارتفاع حاد في الصادرات الأسترالية: ارتفعت الصادرات بنسبة 7.2% شهريًا، بينما زادت الواردات بنسبة 0.8% فقط شهريًا، مما وفر دعمًا كبيرًا للدولار الأسترالي.
- ارتفاع أسعار السلع في نيوزيلندا: ارتفع مؤشر أسعار السلع الأساسية ANZ بنسبة 0.7% شهريًا في مايو، بعد انخفاضه بنسبة 0.8% في أبريل.
- تصريحات من مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي: أشارت المحافظة ميشيل بولوك ومساعد المحافظ كريستوفر كينت إلى اتباع نهج حذر في السياسة النقدية، مع مراقبة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم المحلي.
جدول الأعمال الاقتصادي الكلي
- 10:00 - منطقة اليورو؛ كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد
- 11:00 - منطقة اليورو؛ مبيعات التجزئة على أساس سنوي؛ التوقعات: 0.3%؛ السابق: 1.2%
- 11:00 - منطقة اليورو؛ مبيعات التجزئة على أساس شهري؛ التوقعات: -0.3%؛ السابق: -0.1%
- 14:30 - الولايات المتحدة؛ طلبات إعانة البطالة الأولية؛ الإجماع: 214 ألفًا؛ السابق: 215 ألفًا
- 14:30 - الولايات المتحدة؛ طلبات إعانة البطالة المستمرة؛ الإجماع: 1.78 مليون؛ السابق: 1.786 مليون
- 16:30 - الولايات المتحدة؛ التغير الأسبوعي في مخزون الغاز الطبيعي؛ الإجماع: 99 مليارًا؛ السابق: 92 مليارًا
- 19:10 - الولايات المتحدة؛ الظهور العلني لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ماري دالي
جدول إعلانات الأرباح
ستوفر إعلانات أرباح الشركات الفصلية الصادرة اليوم من وول ستريت والأسواق الآسيوية رؤى مهمة حول إنفاق الشركات على البنية التحتية للشبكات، بالإضافة إلى طلب المستهلكين في قطاعي الملابس والتجزئة. قبل افتتاح جلسة التداول الأمريكية، ستتجه الأنظار إلى شركة سيينا، عملاق معدات الاتصالات، التي ستقدم نتائجها مؤشرًا واقعيًا على وتيرة نشر الشبكات الضوئية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بعد إغلاق السوق، سيتجه المستثمرون إلى شركة لولوليمون أثليتيكا، التي لا تزال تواجه ضغوطًا على هوامش الربح، وشركة دوكوساين، الرائدة في مجال التوقيع الرقمي.
الشركات المعلنة عن أرباحها
قبل افتتاح السوق
- شركة سيينا (CIEN)
- شركة سيكيسوي هاوس (1928)
- شركة براون فورمان (BF-A)
بعد إغلاق السوق
- شركة لولوليمون أثليتيكا (LULU)
- شركة دوكوساين (DOCU)
- شركة سامسارا (IOT)
- شركة كوبر (COO)
- شركة روبريك (RBRK)
حصاد الأسواق: ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران في أقرب وقت ممكن نهاية هذا الأسبوع 📌
ملخص اليوم: الأسواق تأخذ استراحة (03.06.2026)
مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) يتجاوز التوقعات
عاجل: بيانات ADP تتجاوز التوقعات! 📈