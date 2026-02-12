الجدول الزمني الاقتصادي: مطالبات البطالة الأمريكية وخطابات البنك المركزي الأوروبي ستمنح الأسواق متسعاً من الوقت (12.02.2026)

بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة الصادرة من المملكة المتحدة، يبقى جدول أعمال يوم الخميس خفيفًا نسبيًا، مما يمنح الأسواق بعض الراحة بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) أمس.

في الولايات المتحدة، ستتركز الأنظار على طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وبيانات سوق الإسكان (تم تأجيل تقرير مؤشر أسعار المنتجين إلى 27 فبراير). ويُقلل عودة طلبات الإعانة مؤخرًا إلى نطاق محايد حول 230 ألف طلب، بعد سلسلة من القراءات المنخفضة، من مخاطر المفاجآت وبالتالي من احتمالية حدوث ارتفاع حاد في التقلبات.

في منطقة اليورو، قد يتأثر توجه السوق بشكل كبير بتصريحات عضوي مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لين وناجل.

ومن بين الشركات المقرر أن تُعلن عن أرباحها: أبلايد ماتيريالز، وبريتيش أميركان توباكو، وأريستا نتوركس، وإير بي إن بي.

