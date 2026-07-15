الجدول الزمني الاقتصادي: يوم الأربعاء يحمل معه نتائج أرباح الربع الثاني الكبيرة وتضخم أسعار المنتجين. (15.07.2026)

يتسارع موسم إعلان الأرباح في الولايات المتحدة. وقد أدت بيانات شركة IBM الصادرة أمس إلى أكبر انخفاض في سعر سهم الشركة منذ عام 1986 (لم نشهد مثل هذا الانخفاض الحاد حتى خلال انهيار فقاعة الإنترنت).

كما شهدنا ربما أهم إصدار اقتصادي كلي لهذا الشهر، وهو مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تنتهِ البيانات الاقتصادية المهمة عند هذا الحد، إذ ينتظرنا مؤشر تضخم أسعار المنتجين (الساعة 1:30 مساءً)، والذي سيكمل الصورة التي رسمتها بيانات الأمس.

أهم البيانات الاقتصادية الكلية

الثلاثاء

الولايات المتحدة

في ظل انخفاض أسعار الطاقة، توقع الكثيرون انخفاضًا في التضخم الأمريكي خلال شهر يونيو. إلا أن حجم هذا الانخفاض فاجأ الأسواق بشكل كبير. فعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار لأول مرة منذ عام 2020، في ظل جائحة كوفيد-19، بنسبة تصل إلى 0.4%. بل والأهم من ذلك، أن معدل التضخم الأساسي (2.6%)، وهو مقياس يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، جاء أقل بكثير من المتوقع.

مثل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس في جلسة استماع نصف سنوية اعتيادية. وصرح بأن "التضخم، بطريقة ما، خيار"، متحملاً المسؤولية الكاملة عن استقرار الأسعار نيابةً عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعند سؤاله عن الضغوط المحتملة من الرئيس دونالد ترامب (مثلاً فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة)، أجاب بحزم أنه يعتزم "القيام بواجبه فحسب" وأنه "لا مجال للسياسة" داخل البنك المركزي.

الأربعاء

الصين

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2022. ونما الاقتصاد الصيني في الربع الثاني بنسبة 4.3% على أساس سنوي. ويتأثر هذا النمو بأزمة سوق العقارات، وضعف الطلب المحلي، وانخفاض الاستثمارات (بنسبة 5.7% على أساس سنوي في النصف الأول من العام). ومع ذلك، لا تزال الصادرات قوية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

أظهرت بيانات مبيعات التجزئة (+1% على أساس سنوي) ومبيعات التجزئة (+5.3%) تحسناً طفيفاً.

الجدول الزمني للاقتصاد الكلي

الأربعاء

منطقة اليورو: الإنتاج الصناعي (مايو)

الوقت: 10:00 صباحًا

التوقعات السابقة: 0.3%

التوقعات: -0.4%

الولايات المتحدة: التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين (يونيو)

الوقت: 1:30 ظهرًا

التوقعات السابقة: 6.5%

التوقعات: 6.2%

كندا: قرار سعر الفائدة

الوقت: 2:45 ظهرًا

التوقعات السابقة: 2.25%

التوقعات: 2.25%

كوريا الجنوبية: قرار سعر الفائدة

الوقت: 11:30 مساءً

التوقعات السابقة: 2.5%

التوقعات: 2.75%

الخميس

المملكة المتحدة: الإنتاج الصناعي (مايو)

الوقت: 7:00 صباحًا

التوقعات السابقة: -0.2%

التوقعات: 1.3%

إعلانات الأرباح

جونسون آند جونسون ( JNJ.US ) - قبل افتتاح السوق ( BMO )

مورغان ستانلي ( MS.US ) - قبل افتتاح السوق ( BMO )

بلاك روك ( BLK.US ) – قبل افتتاح السوق ( BMO )

الخطوط الجوية المتحدة ( UAL.US ) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

BitMine Immersion (BTCM.US) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

Kinder Morgan (KMI.US) – بعد إغلاق السوق ( AMC )

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