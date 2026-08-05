الولايات المتحدة: لم تُحقق شركتا AMD وSpaceX أداءً مُبهراً، لكن السوق بشكل عام لا يزال قوياً.

بدأت جلسة وول ستريت اليوم بنبرة إيجابية نسبياً. وسجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية ارتفاعاً طفيفاً، مواصلةً بذلك الانتعاش الأخير وعودة الإقبال على المخاطرة. ولا يزال السوق مدعوماً بشكل أساسي بتراجع التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط، مما قلل المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية.

ويشهد قطاع التكنولوجيا أداءً أضعف نوعاً ما اليوم في أعقاب رد فعل السوق على أرباح شركتي AMD وSpaceX. حققت الشركتان نتائج جيدة، ولكن في ظل الظروف الراهنة، لا يكفي تجاوز التوقعات دائماً للحفاظ على رد فعل إيجابي في سوق الأسهم. ففي حالة AMD، ركز المستثمرون على التوقعات العالية للغاية المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، بينما كان الشاغل الرئيسي لشركة SpaceX هو ارتفاع مستوى الإنفاق الاستثماري المتعلق بتطوير البنية التحتية. وهذا يُبرز أنه في ظل التقييمات الحالية، يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من نمو الإيرادات، ويولون اهتماماً أكبر لكفاءة رأس المال والربحية المستقبلية.

كما قدمت بيانات الاقتصاد الكلي اليوم صورة متباينة عن الاقتصاد الأمريكي. فقد أظهر تقرير ADP نمواً في التوظيف في القطاع الخاص بلغ 44 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من توقعات السوق. مع أن هذا مجرد مؤشر واحد على أوضاع سوق العمل، إلا أنه يشير إلى تباطؤ تدريجي بعد فترة من النمو القوي في التوظيف.

في الوقت نفسه، لا يزال قطاع الخدمات يتمتع بمرونة. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 54.1 نقطة في يوليو، متجاوزًا عتبة الـ 50 نقطة التي تشير إلى التوسع. وتشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكي يواصل نموه بوتيرة مستقرة، على الرغم من استمرار الشركات في الإشارة إلى ضغوط تكاليف التمويل والتضخم وأسعار الطاقة المرتفعة سابقًا.

لذا، لا تقدم بيانات اليوم صورة واضحة تمامًا. فمن جهة، بدأ سوق العمل يُظهر علامات على التباطؤ، ومن جهة أخرى، لا يزال قطاع الخدمات قويًا نسبيًا. في الوقت الراهن، يفسر وول ستريت ضعف بيانات سوق العمل كعامل دعم محتمل لسياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية، وليس كمؤشر قلق كبير بشأن ضعف الاقتصاد. ونتيجة لذلك، لا تزال المؤشرات الرئيسية في المنطقة الإيجابية اليوم، على الرغم من بعض الضغوط التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا عقب إعلان نتائج الأرباح.

المصدر: XTB Research

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) ارتفاعًا اليوم، مدعومةً بنتائج ربع سنوية قوية لشركات وول ستريت، والتي تُظهر في معظم الحالات استمرار مرونة قطاع الشركات الأمريكية. ولا يزال قطاع التكنولوجيا محركًا رئيسيًا، حيث تُبرز نتائج الشركات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي استمرار الطلب وقوة هذا القطاع السوقي. وعلى الرغم من بعض خيبات الأمل الفردية وردود فعل المستثمرين الأكثر حذرًا تجاه بعض تقارير الأرباح، إلا أن موسم إعلان الأرباح الحالي لا يزال أحد العوامل الرئيسية التي تدعم التفاؤل في وول ستريت. ويركز المستثمرون مجددًا على أساسيات الشركات وآفاق النمو على المدى الطويل، مما يسمح للمؤشرات الرئيسية بالبقاء قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية.

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