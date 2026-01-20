💡الجغرافيا السياسية والتعريفات الجمركية تحت الأضواء: المعادن الثمينة (حصاد السلع، 20.01.2026)

النفط الخام

تحوّل تركيز دونالد ترامب حاليًا بشكل أساسي نحو غرينلاند، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط الخام عن جزء من مكاسبها الأخيرة. ويتداول خام غرب تكساس الوسيط حاليًا بالقرب من مستوى الدعم عند 59 دولارًا للبرميل، منخفضًا من ذروته في منتصف يناير عند 62 دولارًا.

في الوقت نفسه، تعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، مما يشير إلى زيادة احتمالية التدخل في حال تصاعدت الاحتجاجات الإيرانية أو أصدرت طهران تهديدات جديدة. كما وجدت الأسعار دعمًا في الأسابيع الأخيرة من خلال استمرار الغارات الجوية الأوكرانية بطائرات بدون طيار على البنية التحتية النفطية الروسية، بالإضافة إلى مشتريات الصين القوية من النفط الخام. في غضون ذلك، تحافظ منظمة أوبك+ على سياستها الحالية، حيث أبقت على أهداف الإنتاج دون تغيير للربع الأول من عام 2026.

يشير محللو بيرنشتاين إلى أن أسعار النفط الخام قد تصل إلى أدنى مستوياتها الدورية في النصف الأول من هذا العام، مع احتمال انتعاشها نحو 70 دولارًا للبرميل. ويتوقعون أن يبلغ المتوسط ​​السنوي لسعر خام برنت 65 دولارًا، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​توقعات السوق الحالية البالغ 61 دولارًا.

تراجع خام غرب تكساس الوسيط بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي مع انخفاض علاوة المخاطر المتوقعة المرتبطة بإيران. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة نظرًا للتقلبات في فنزويلا وإيران وروسيا، والتي تفاقمت الآن بسبب النزاع في غرينلاند. وتشهد الأسعار حاليًا انتعاشًا من مستوى الدعم قرب مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0. المصدر: xStation5

الذهب

ارتفع سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة متجاوزًا 4700 دولار للأونصة، حيث تعكس الأسواق المخاطر المتزايدة المحيطة بأحدث حملة تعريفية لدونالد ترامب. ويعتزم الرئيس فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول التي نشرت قواتها مؤخرًا في غرينلاند، ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من فبراير.

وبينما لم تصدر أوامر تنفيذية رسمية بعد، باستثناء منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعامل السوق مع هذه الرسوم على أنها رسوم جمركية إضافية تراكمية. ويبلغ متوسط ​​الرسوم الحالية التي تفاوضت عليها المفوضية الأوروبية - باستثناء قطاع السيارات والقطاعات الحساسة الأخرى - 15%. بموجب التصعيد المقترح، سترتفع الرسوم الجمركية المتعلقة بغرينلاند إلى 25% بحلول يونيو، وستبقى سارية حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء الجزيرة.

يُشكل هذا التوتر خلفيةً متوترةً للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وبينما تأكد حضور دونالد ترامب، انسحبت الدنمارك من الحدث. ومن المتوقع أن يتناول خطاب ترامب الرئيسي، المقرر يوم الأربعاء، ليس فقط مأزق غرينلاند، بل أيضًا التحولات المحتملة في السياسة تجاه أوكرانيا.

وتزيد التحديات الداخلية في الولايات المتحدة من قلق السوق. فالمستثمرون متخوفون من أي اعتداءات مُتصورة على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن عملية اختيار الرئيس الجديد الغامضة، والتي تفاقمت بسبب الإجراءات الأخيرة لوزارة العدل. ورغم أن السوابق التاريخية على مدى الخمسين عامًا الماضية تشير إلى أن الرئيس المنتهية ولايته يستقيل من منصبه في مجلس المحافظين، إلا أن تصريحات جيروم باول الأخيرة توحي بأنه قد ينوي إكمال ولايته لضمان بقاء السياسة القائمة على البيانات بمنأى عن الضغوط السياسية.

علاوة على ذلك، لا تزال شرعية الرسوم الجمركية الجديدة محل تساؤل، إذ لم تصدر المحكمة العليا حكمها بعد. وقد يؤدي فرض إعادة الرسوم المحصلة سابقًا إلى فوضى مالية، نظرًا لأن هذه الإيرادات قد استُخدمت بالفعل في الإنفاق الفيدرالي. ونتيجة لذلك، دفعت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية والغموض المحيط بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأسواق إلى تأجيل توقعات خفض سعر الفائدة الأول من يونيو إلى يوليو.

يحظى الذهب بإقبال متزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين. فبعد قرار سيتي عام 2025 بإدراج الذهب في محفظته النموذجية، اقترح مورغان ستانلي التحول عن النموذج التقليدي 60:40، وخفض نسبة الاستثمار في السندات إلى النصف لصالح تخصيص 20% من المحفظة للذهب. ويُبقي غولدمان ساكس على هدفه لسعر الذهب عند 4900 دولار للأونصة بنهاية عام 2026.

تجاوز سعر الذهب الحد العلوي لقناته الصاعدة الرئيسية، مما يشير إلى احتمال تسارع الاتجاه. ويقترب المعدن الآن بنسبة 5% من مستوى 5000 دولار النفسي. المصدر: xStation5

الفضة

ارتفعت مكانة الفضة في عام 2025 عندما صنفتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية رسميًا كمعدن حيوي. ولا تزال الفضة عنصرًا أساسيًا في التطبيقات الصناعية الحديثة، بما في ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمركبات الكهربائية، ومراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبينما قد يتباطأ معدل نمو الطلب المرتبط بالطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2026، فإنه لا يزال من المتوقع أن يحقق مكاسب سنوية متواضعة.

وتتزايد التكهنات بشأن نقص المعروض الفعلي. فعلى الرغم من ارتفاع عمليات التسليم الفعلية، إلا أن الجزء الأكبر من مخزونات الفضة لا يزال موجودًا في مستودعات البورصات (وخاصة بورصة كومكس)، حيث تحركاتها مدفوعة إلى حد كبير بتجديد العقود وإعادة توازن مؤشرات السلع. ومع ذلك، بدأت تظهر مشكلات حادة في التوافر في لندن، وبشكل خاص في شنغهاي.

يشهد سوق شنغهاي للذهب حاليًا ظاهرة التراجع السعري، حيث ترتفع أسعار الذهب الفورية عن أسعار العقود الآجلة، مما يؤكد وجود عجز فعلي في المعروض. وقد تجاوزت الأسعار في الصين بالفعل 100 دولار للأونصة، وهو ما يمثل علاوة سعرية تتراوح بين 10 و12 دولارًا مقارنةً ببورصة كومكس.

مع بلوغ الفضة مستويات قياسية، تتجه أسعارها في بورصة كومكس نحو مستوى 100 دولار، ولا يتطلب الأمر سوى تحرك بنسبة 5% للوصول إلى هذا المستوى. ويُلاحظ وجود دعم قصير الأجل قرب 87 دولارًا. المصدر: xStation5

الكاكاو

تشير التقارير الواردة من غرب أفريقيا إلى موسم حصاد قوي. فقد بلغ إجمالي الكميات الواردة من 1 أكتوبر إلى 11 يناير 1.13 مليون طن، مقارنةً بـ 1.16 مليون طن في العام السابق.

وتتزايد التوقعات أيضًا بالنسبة للإكوادور، حيث يُتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى ما بين 570,000 و600,000 طن، مما قد يجعلها ثاني أكبر منتج في العالم.

وتُظهر بيانات طحن الكاكاو - التي تُعد مؤشرًا على الطلب - صورةً متباينة:

آسيا: انخفاض بنسبة 4.8% على أساس سنوي (متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 12%).

الولايات المتحدة الأمريكية: ارتفاع بنسبة 0.3% على أساس سنوي (مع العلم أن البيانات قد تكون متأثرة بإضافة مُعالِجين آخرين).

أوروبا: انخفضت بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى 304500 طن، وهو أسوأ بكثير من التقدير البالغ -3%، ويمثل أضعف أداء في الربع الرابع منذ 12 عامًا على الأقل.

افتتحت الأسعار دون 5000 دولار أمريكي بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن تكون بيانات الطلب الأوروبية الضعيفة قد دفعت إلى جني الأرباح من مراكز البيع على المكشوف. وقد تراجع صافي المراكز إلى أدنى مستوياته منذ عام 2022؛ ورغم أن هذا قد يُعتبر إشارة معاكسة، إلا أن التعافي المستدام يتطلب على الأرجح أدلة جديدة على وجود قيود على جانب العرض. المصدر: xStation5