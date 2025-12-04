🛢️ الغاز الطبيعي يقترب من 5 دولارات

سجلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا ملحوظًا في نوفمبر، وكان تأثير تداول العقود الآجلة الأخير طفيفًا مقارنةً بحركة الأسعار في الشهر السابق. بعد جلستين متباينتين في بداية ديسمبر، أدت المكاسب القوية يوم الأربعاء إلى تجاوز ذروة مارس 2025، حيث تُتداول الأسعار حاليًا عند أعلى مستوى لها منذ عام 2022، متجاوزةً لفترة وجيزة عتبة 5 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ما الذي يدفع هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار، وما الذي يمكن توقعه في المستقبل القريب؟

الشتاء الأمريكية

تسبب انخفاض درجات الحرارة في الأسابيع الأخيرة في ارتفاع استهلاك الغاز في الولايات المتحدة بشكل واضح فوق المعدلات القياسية. يبلغ استهلاك الغاز حاليًا أعلى مستوى له لهذه الفترة منذ خمس سنوات، على الرغم من أنه لا يزال أقل من مستويات الاستهلاك القياسية التي سُجلت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري (الخط الأخضر في الرسم البياني الأول أدناه). في حين أن استخدام الغاز في محطات الطاقة كبير (الرسم البياني الثاني)، فإن المحرك الرئيسي لزيادة الاستهلاك هو الطلب على التدفئة، الناتج عن انخفاض درجات الحرارة عن المتوسط. تشير التوقعات على المدى القريب والموسم بأكمله إلى انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء الجزء الشمالي من الولايات المتحدة.

ارتفاع استهلاك الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في شمال الولايات المتحدة أكثر برودة خلال فصل الشتاء، مع أنها لا تختلف كثيرًا عن المتوسط. قد تتغير توقعات الطقس قريبًا، لا سيما وأن درجات الحرارة في الجنوب أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. المصدر: الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

مع ذلك، أدت درجات الحرارة الباردة إلى ارتفاع مفاجئ في الطلب. علاوة على ذلك، لا تزال صادرات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة للغاية، حيث تقترب من 100% من سعة خطوط الأنابيب. وحتى مع العرض المرتفع للغاية، الذي تجاوز 120 مليار قدم مكعب يوميًا، فإن التغير الضمني في المخزونات يشير إلى سحب 200 مليار قدم مكعب، وهو أمر غير معتاد في هذا الوقت من العام. عادةً ما تحدث مثل هذه الانخفاضات الكبيرة في يناير أو فبراير. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

أوروبا غير متأثرة بالشتاء، رغم انخفاض المخزونات

نلاحظ حاليًا تباينًا مثيرًا للاهتمام بين سلوك الأسعار في الولايات المتحدة وأوروبا. ترتفع أسعار النفط الأمريكية بشكل حاد، ليس فقط بسبب شكل منحنى الأسعار الآجلة، ولكن أيضًا بسبب ارتفاع الطلب على المدى القصير. في الوقت نفسه، لا تزال المخزونات في الولايات المتحدة عند مستوى مرتفع نسبيًا، بالقرب من أعلى مستوياتها في خمس سنوات، ولا تُبرر المخزونات المقارنة هذه المستويات المرتفعة من الأسعار.

خلال العامين الماضيين، لم نشهد تباينًا كبيرًا في أسعار الغاز الأمريكية والأوروبية. لم تعد أوروبا تخشى أزمة طاقة، وتشير مؤشرات ضعف الطلب في آسيا إلى توفر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في حال زيادة الطلب. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

انخفضت الأسعار في أوروبا أيضًا مقارنةً بالأسعار في آسيا (JKM). كما تشهد الأسعار انخفاضًا في السوق الصينية. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

تجدر الإشارة إلى أن مستوى المخزونات في أوروبا أقل بشكل ملحوظ من متوسط ​​الخمس سنوات، على الرغم من تجاوز الحد الموصى به لسعة التخزين البالغة 80% قبل بداية موسم التدفئة. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

​​​​​​​

كان سحب الغاز من منشآت التخزين الأوروبية مرتفعًا جدًا في النصف الثاني من نوفمبر، ولكنه عاد الآن إلى ما يقارب المتوسط، مما قد يساعد نظريًا على استقرار الأسعار عند مستويات منخفضة. وقد يؤثر انخفاض الأسعار في أوروبا أيضًا على الأسعار الأمريكية على المدى الطويل. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

​​​​​​​

بدأ موسم سحب المخزون كما كان متوقعًا، والأهم من ذلك، أنه يسير بوتيرة أبطأ قليلاً من المتوسط. ومع ذلك، إذا حدث تغيير في نطاق 100-200 مليار قدم مكعب يوميًا الأسبوع المقبل، فستقترب مستويات المخزون بشكل حاد من المتوسط. ومن المتوقع اليوم سحب طفيف قدره 18 مليار قدم مكعب يوميًا. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

ماذا تشير موسمية الأسعار؟

عادةً ما يصل السعر إلى ذروة محلية مع نهاية نوفمبر، يتبعها تصحيح. من المهم تذكر أن شهر نوفمبر شهد آخر تراجع مرتبط بظاهرة "كونتانجو"، وأن السعر الآن في حالة تراجع لعدة أشهر. قد يبدو السعر مرتفعًا بشكل مفرط مقارنةً بالمعايير التاريخية، ولكن طالما استمر ارتفاع استهلاك الغاز، فقد يظل مرتفعًا. في حال انخفض الطلب المتوقع إلى نطاق 120-140 مليار قدم مكعب يوميًا، فهذا من شأنه أن يشير إلى انعكاس في السعر.

سجل السعر ارتفاعًا قويًا جدًا خلال الشهر الماضي، ولا يزال مرتفعًا مقارنةً بالمعايير التاريخية. كما تشير العوامل الموسمية إلى انخفاضات في الأسابيع المقبلة، مع العلم أن هذا يعود جزئيًا إلى هيكل العقود الآجلة. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

​​​​​​​

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن السعر الاسمي أعلى حاليًا من المتوسط. المصدر: Bloomberg Finance LP، XTB

​​​​​​​

يشير الهيكل الحالي للعقود الآجلة حتى أبريل إلى تراجع قوي، إلا أن ارتفاع أسعار عقود مارس وأبريل ومايو يشير إلى توقعات بطلب أعلى قليلاً من المعتاد. كما نلاحظ أن تغير السعر في نهاية الشهر الماضي كان حادًا لأقرب عقدين، مما قد يشير أيضًا إلى مبالغة في التقييم. ومع ذلك، فإن حدوث تصحيح يُقرّب السعر من متوسطاته يعتمد بشكل أساسي على حالة الطقس. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

التوقعات الفنية

يقترب السعر حاليًا من مستوى 5 دولارات أمريكية/مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يتزامن مع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 161.8% للموجة الهبوطية الرئيسية الأخيرة. يدعم السعر المتوسط ​​المتحرك لـ 14 فترة، والذي يُمثل دعمًا أساسيًا على المدى القصير. تجدر الإشارة إلى أن نمط الزيادات الحالي يبدو مشابهًا جدًا لنمط العام الماضي، على الرغم من أن الاستهلاك حاليًا أعلى مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. يشير نطاق الزيادة إلى احتمال تسجيل ذروة في النصف الثاني من يناير. ومع ذلك، إذا قفز استهلاك الغاز إلى مستويات أعلى في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط، فقد يستقر السعر عند مستوى أعلى بكثير من المستوى الحالي ويتكرر الوضع الذي حدث في عام 2022، وإن كان من المرجح أن يكون على نطاق محدود إلى حد ما.

​​​​​​​