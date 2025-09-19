اقرأ أكثر

الجنيه الإسترليني مرة أخرى تحت الضغط 📉

٥:٤٨ م ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥

يُسجل الجنيه الإسترليني انخفاضًا للجلسة الثالثة على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، متأثرًا مرة أخرى بموجة بيع سندات الحكومة البريطانية. انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حاليًا بنسبة 0.5%، مما يجعله ثاني أضعف عملة في مجموعة العشرة (بعد الكرونة السويدية التي سجلت أداءً أسوأ). ومع ذلك، فقد حُدِّدت قوة الدولار عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للموجة الهبوطية الأخيرة.

أثارت أحدث بيانات المالية العامة في المملكة المتحدة قلقًا في سوق السندات. فقد وصل عجز الموازنة إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات (18 مليار جنيه إسترليني)، متجاوزًا جميع التوقعات (بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه إسترليني عن أعلى التقديرات). ولم تمر السجلات المالية مرور الكرام، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 4.71%، بينما استقرت عوائد السندات لأجل 30 عامًا عند أقل بقليل من الرقم القياسي لهذا القرن البالغ 5.69% (حاليًا: 5.55%، +4 نقاط أساس).

وتُفاقم هذه البيانات التوترات قبيل ميزانية نوفمبر 2026. أكد وزير المالية ريفز مرارًا وتكرارًا أن خفض العجز هدفٌ غير قابل للتفاوض. ونتيجةً لذلك، يتوقع السوق فرض ضرائب جديدة بمليارات الدولارات، مما قد يؤثر سلبًا على أداء سوق الأسهم البريطانية.

 

المصدر: xStation5

