الجزائر تبدأ مشروع خط أنابيب غاز عابر للصحراء لتزويد أوروبا

قالت الجزائر إنها بدأت بناء خط أنابيب يمتد عبر الصحراء الكبرى، وهو مشروع طُرح لأول مرة قبل عقود بهدف نقل الغاز من نيجيريا والمنطقة إلى العملاء في أوروبا.

في الاطار أوضح عصام غابة، مدير دراسات خطوط الأنابيب في شركة "سوناطراك"، أن الشركة الحكومية ستتولى بناء الجزء الممتد داخل الأراضي الجزائرية بطول 1210 كيلومترات (752 ميلاً)، ليربط المشروع بشبكة أنابيب الغاز الحالية في منطقة "أولف" والتي تمد أوروبا بالغاز.

الجدير بالذكر أنه تُعدّ الجزائر بالفعل مورداً رئيسياً للغاز إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وتسعى إلى زيادة ضخ الطاقة لتلبية الطلب المتنامي في أوروبا.

من المقرر أن يمتد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بالكامل لمسافة 4128 كيلومتراً عبر نيجيريا والنيجر والجزائر فبالرغم أن فكرة هذا الربط طُرحت لأول مرة في السبعينيات، إلا أن خططها كانت تتجدد دورياً في أوائل الألفية الجديدة قبل أن تتوقف تماماً. أعادت الدول دعم المشروع في عام 2022 بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في نقص إمدادات الغاز في أوروبا، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية، التي قدّرت حينها تكلفة المشروع بنحو 13 مليار دولار.

في سياق متصل، أحرز مشروع إقليمي آخر لنقل الغاز إلى أوروبا تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة حيث تدرس شركة الموارد الطبيعية الخاضعة لسيطرة الدولة في المغرب جمع تمويل لبناء خط أنابيب يربط الحقول في نيجيريا والسنغال وموريتانيا بعشر دول أفريقية مجاورة، من بينها المغرب.

ومن المقرر ربط هذا الخط الجديد بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الحالي، والذي يمتد من المغرب إلى إسبانيا وفيما يتعلق بخط أنابيب الغاز العابر للصحراء، قال وزير النفط في النيجر حمادو تيني للصحفيين خلال فعالية في منطقة أولف جنوب غرب الجزائر، التي تبعد نحو 1100 كيلومتر عن العاصمة الجزائر، إن أعمال البناء في الجزء الممتد عبر بلاده بطول 720 كيلومتراً ستبدأ أوائل عام 2027 بالشراكة مع "سوناطراك".