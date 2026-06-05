9.38 تريليون درهم تحويلات عبر بنوك الإمارات خلال 4 أشهر بنمو 23%

وصلت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 9.38 تريليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، مقارنة بـ7.60 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 23.43%. وتوزعت التحويلات بواقع 5.703 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.68 تريليون درهم بين عملاء البنوك.

يشار أنه خلال إبريل الماضي، وصلت إلى 2.72 تريليون درهم، مقارنة بـ2.40 تريليون درهم خلال مارس الماضي، بنمو 13%، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي. وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة، بواقع 1.64 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و1.07 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

الجدير بالذكر أن نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس/ آب 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في حين أوضحت إحصائيات «المركزي» أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 456.54 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، مقارنة بـ471.67 مليار درهم في الفترة نفسها من 2025، بتراجع 3.21%.

وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات 7.411 مليون شيك، مقارنة بـ7.59 مليون شيك في الفترة نفسها من 2025.

خلال إبريل، بلغت قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها 109.80 مليار درهم مقارنة بـ103.52 خلال مارس الماضي، وبلغ عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات 1.89 مليون شيك، مقارنة بـ1.73 مليون شيك خلال فبراير الماضي.