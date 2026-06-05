عاجل: ارتفاع قياسي في عدد الوظائف الأمريكية (NFP)🚀 انخفاض اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.2% 📉

الساعة 14:30 بتوقيت وسط أوروبا، الولايات المتحدة، بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر مايو:

الوظائف غير الزراعية: 172 ألفًا (المتوقع: 88 ألفًا، السابق: 115 ألفًا)

الوظائف في القطاع الخاص: 120 ألفًا (المتوقع: 89 ألفًا، السابق: 123 ألفًا)

الوظائف الحكومية: 52 ألفًا (المتوقع: لا يوجد، السابق: -8 آلاف)

معدل البطالة: 4.3% (المتوقع: 4.3%، السابق: 4.3%)

نسبة المشاركة في القوى العاملة: 61.8% (المتوقع: 61.8%، السابق: 61.8%)

متوسط ​​الأجور السنوي: 3.4% (المتوقع: 3.4%، السابق: 3.6%)

ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو بمقدار 172 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 80 ألف وظيفة. وبقي معدل البطالة في الولايات المتحدة عند مستوى التوقعات، مستقرًا عند 4.3%. كما توافق متوسط ​​الأجر بالساعة مع التقديرات، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي. ويبدو أن التعديلات التصاعدية الحاسمة هي أبرز ما جاء في التقرير، مما قد يؤكد مجددًا توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية متشددة. فقد تم تعديل قراءة شهر مارس بالزيادة من 178 ألفًا إلى 185 ألفًا، بينما تم رفع رقم أبريل من 115 ألفًا إلى 179 ألفًا.

استعاد مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) جميع خسائره بعد قراءة أقوى من المتوقع (من -0.2% إلى استقرار حالي)، بينما انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مع تحسن توقعات سوق العمل التي بددت توقعات خفض أسعار الفائدة. ويتجه زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا نحو مستوى الدعم الرئيسي عند 1.16000.

المصدر: xStation5