«الهيئة» تسمح لسوق دبي المالي بتمويل المستثمرين للتداول بالهامش

أصدرت هيئة سوق المال قراراً بشأن تنظيم عمليات التداول بالهامش الممول في سوق دبي المالي عبر منصة «آيفستر» Ivestor.

وينص القرار على أنه يجوز لسوق دبي المالي تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر المنصة ، على أن يلتزم بأحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن وبموجب القرار يلتزم سوق دبي المالي عند تمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر Ivestor » بإبرام اتفاقية ثلاثية مع العضو وعميله، تتضمن كافة الالتزامات والحقوق بما لا يخالف أحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة لدى السوق، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تجاه أطراف الاتفاقية، تمثل أي تعارض مصالح أو تخالف مهام السوق وقرارات الهيئة.

وبموجب القرار يلتزم السوق أيضاً بالإفصاح للهيئة عن أي حالات تعارض مصالح وإدارتها بنزاهة وحيادية، وتخصيص مبلغ التمويل من الحسابات الخاصة بالسوق والامتناع عن استخدام الأموال الخاصة بالأرباح المحصلة من الشركات أو المتراكمة أو أي أموال أخرى تخص المستثمرين أو المتعاملين أو الشركات في السوق التمويل المستثمرين للتداول بالهامش عبر منصة «آيفستر» Ivestor.

يلتزم السوق كذلك تخصيص موظف مستقل من السوق أو من مجموعة سوق دبي المالي، للإشراف على عمليات التداول بالهامش الممول من السوق على المنصة، على أن يكون الموظف منفصلاً عن موظفي الرقابة والعمليات لدى السوق، وذلك الضمان عدم تعارض المصالح، ووضع الإجراءات الكفيلة لمنع تسريب المعلومات أو تضاربها، وتحديد حالات التواصل المسموح بها والمعلومات المسموح بمشاركتها بين العاملين في السوق.