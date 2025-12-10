مخطط اليوم : EURUSD (10.12.2025)

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم قرب مستوى 1.164، ضمن نطاق ضيق نسبياً. وتُحجم الأسواق عن فتح مراكز كبيرة قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المسائي. ويُشكل الضغط الطفيف على الدولار، مدفوعاً بتوقعات خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب استقرار البيانات الاقتصادية الكلية من منطقة اليورو، دعماً معتدلاً لليورو. ومع ذلك، يبقى القرار النهائي للبنك المركزي الأمريكي والمؤتمر الصحفي المصاحب له العامل الحاسم.

المصدر: xStation5

العوامل المؤثرة على زوج اليورو/الدولار اليوم

قرار متوقع من الاحتياطي الفيدرالي

تتوقع الأسواق بشكل شبه كامل خفضًا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لذا قد يكون للقرار نفسه تأثير محدود على زوج العملات. وسيكون الجانب الأهم هو لهجة البيان وتوقعات أسعار الفائدة للعام المقبل.

قد يؤدي خطاب متساهل إلى تعزيز اليورو مقابل الدولار، دافعًا زوج اليورو/الدولار نحو 1.1680-1.1730. في المقابل، قد يدعم خطاب أكثر تشددًا، يركز على مخاطر التضخم واستقرار سوق العمل، الدولار، مما قد يؤدي إلى انخفاض الزوج نحو 1.1615-1.1590 أو أقل. لذا، ستراقب الأسواق عن كثب تفاصيل تصريحات باول.

توجيهات مستقرة من البنك المركزي الأوروبي

يحافظ البنك المركزي الأوروبي على سياسة تواصل حذرة ومستقرة. ويشير ممثلو البنك، بمن فيهم سيمكوس، إلى عدم وجود حاجة لتغييرات سريعة في أسعار الفائدة طالما بقي التضخم قريبًا من المستوى المستهدف.

يعني غياب أي حوافز جديدة من فرانكفورت أن اليورو لا يتلقى دعماً واضحاً من سياسته النقدية. عملياً، تتأثر تحركات زوج اليورو/الدولار اليوم بشكل أساسي بإشارات من الولايات المتحدة، وليس بتصريحات البنوك المركزية المحلية.

بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة اليورو

يوفر غياب المفاجآت الكبيرة دعماً معتدلاً لليورو، مما يعزز فكرة الاستقرار الاقتصادي. مع ذلك، لا تُشكل هذه البيانات دافعاً قوياً لاتجاه زوج اليورو/الدولار، وسيظل الاتجاه الرئيسي معتمداً على قرار وتصريح الاحتياطي الفيدرالي.