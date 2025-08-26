الكاكاو يخسر 4% 📉

الكاكاو تحت الضغط وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة وأرقام طحن ضعيفة

وصلت العقود الآجلة للكاكاو إلى أعلى مستوى لها في شهرين، مدفوعةً بمخاوف بشأن العرض وسط أحوال جوية جافة وباردة في شرق أفريقيا. وتبع ذلك تصحيحٌ بعد أن توقعت توقعات جوية إقليمية جديدة هطول أمطار غزيرة، مما خفف بعض الضغط على العرض. ويأتي ضغطٌ هبوطيٌ إضافيٌّ من التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة حديثًا والمخاوف بشأن ضعف الطلب، كما أشارت بيانات المعالجة الأضعف.

على الرسم البياني، لا تزال أسعار الكاكاو في اتجاه هبوطي متوسط ​​الأجل، تتحرك ضمن قناة تنازلية تضيق. يشهد السوق استقرارًا في نطاق 7200-9500، مع اقتراب الأسعار من الحد الأدنى لخط الاتجاه ومنطقة الدعم التي حددتها أدنى مستوياتها الأخيرة.

كاكاو (D1)

يُظهر الرسم البياني ثبات أسعار الكاكاو ضمن اتجاه هبوطي متوسط ​​الأجل، محصورًا في قناة تنازلية تضيق. يستمر الاستقرار بين 7200 و9500، مع اقتراب الأسعار من الحد الأدنى للقناة ومستوى الدعم الرئيسي الذي حددته أدنى مستوياتها الأخيرة.

المصدر: xStation5