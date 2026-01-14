🍫 الكاكاو يختبر الدعم عند 5000 دولار

رغم تراجع أسعار الكاكاو العالمية بشكل ملحوظ عن ذروتها القياسية التي سجلتها عام 2024، لا تزال صناعة الشوكولاتة تعاني من صعوبات جمة. ويُظهر الطلب العالمي مؤشرات على ضعف هيكلي، ويكافح المصنّعون للحفاظ على الربحية في ظلّ التعامل مع مخزونات باهظة الثمن تاريخيًا.

تصحيح حاد في الأسعار: منذ بلوغها أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر 2024، فقدت العقود الآجلة للكاكاو أكثر من نصف قيمتها. وقد اشتدت التقلبات مؤخرًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى إعادة توازن مؤشرات السلع. ورغم توقع تدفق رؤوس أموال قصيرة الأجل إلى سوق العقود الآجلة، فمن المرجح أن الصناديق وزّعت استثماراتها على مدى فترة أطول. اليوم، انخفضت الأسعار بأكثر من 3%، وهبطت لفترة وجيزة إلى ما دون 5000 دولار للطن، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر. وعلى الرغم من هذا البيع المكثف، لا تزال السلعة باهظة الثمن وفقًا للمعايير التاريخية، حيث لا تزال الأسعار أعلى بكثير من تلك التي شهدناها قبل أربع أو خمس سنوات.

تراجع الطلب يُعيق عمليات التصنيع: يُعدّ ما يُسمى بـ"تراجع الطلب" العائق الرئيسي أمام انتعاش الأسعار. أجبرت الأسعار القياسية التي شهدها العام الماضي المستهلكين على الحد من مشترياتهم من الشوكولاتة، ودفعت المصنّعين إلى إعادة صياغة وصفاتهم، فاختاروا بدائل أرخص وزادوا من المكونات المالئة، كالمكسرات.

وتتجلى هذه الآثار بوضوح في بيانات طحن الكاكاو، التي تُعدّ مؤشراً رئيسياً للطلب.

أوروبا: تشير التقديرات إلى انخفاض عمليات الطحن في الربع الأخير من عام 2025 بنحو 3% على أساس سنوي.

آسيا: من المتوقع أن تشهد المنطقة أكبر انخفاض، بنسبة تُقدر بنحو 12%.

أمريكا الشمالية: المنطقة الوحيدة التي يُتوقع أن تشهد زيادة طفيفة (+1.2%)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إضافة مصنعين جديدين للمعالجة.

ستصدر البيانات الأوروبية صباح يوم 15 يناير، تليها البيانات الأمريكية في وقت لاحق من ذلك اليوم (بتوقيت وسط أوروبا). أما البيانات الآسيوية فمن المقرر صدورها يوم الجمعة 16 يناير. ونظرًا للتوقعات المتشائمة، يبدو أن الأسواق تُسعّر هذا الضعف قبل صدور البيانات الرسمية. ويشير الخبراء إلى أن هوامش الربح في عمليات المعالجة الأوروبية انخفضت إلى ما دون نقطة التعادل في وقت مبكر من شهر أغسطس، ووصلت إلى مستويات قياسية منخفضة في ديسمبر، مما أجبر الشركات على خفض معدلات الاستثمار والإنتاج.

أزمة من المصدر: ساحل العاج. أدى انخفاض الأسعار في نيويورك ولندن إلى أزمة في ساحل العاج، أكبر منتج في العالم. يواجه المصدرون المحليون معضلةً حقيقيةً بين أسعار المنتجات الزراعية التي تفرضها الدولة وانخفاض الأسعار الدولية.

الوضع الراهن حرجٌ للغاية.

يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الكاكاو عند باب المزرعة 2800 فرنك أفريقي (حوالي 4.97 دولار أمريكي).

ومع استقرار أسعار السوق حول 5000 دولار أمريكي للطن، تلاشت هوامش ربح المصدرين فعلياً، مما أدى إلى مشاكل في السيولة وازدحام في الموانئ.

يناشد التجار الحكومة تقديم دعم أو تخفيضات ضريبية لتشجيعهم على مواصلة الشراء من المزارعين. إلا أن هيئة تنظيم صناعة الكاكاو (CCC) رفضت بشكل قاطع مقترحات خفض سعر الكاكاو عند باب المزرعة.

متى ستصل هذه التخفيضات إلى رفوف المتاجر؟ على الرغم من انهيار تكاليف المواد الخام، لا ينبغي للمستهلكين توقع تخفيضات فورية في أسعار منتجات الحلويات. فقد تم شراء معظم حبوب الكاكاو التي تمت معالجتها في الربع الأخير من عام 2025 قبل الانخفاض الحاد في الأسعار. ويتوقع مراقبو السوق أن لا تظهر أي تخفيضات في أسعار التجزئة إلا في النصف الثاني من عام 2026. وحتى ذلك الحين، ستستمر هوامش الربح الضئيلة والطاقة الإنتاجية غير المستغلة في التأثير سلباً على سوق الكاكاو العالمي. علاوة على ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن الأسعار المنخفضة للغاية التي شهدناها خلال فترة الجائحة من غير المرجح أن تعود.

التحليل الفني: انخفضت الأسعار نحو مستوى 5000 دولار، مما يُبطل فعلياً احتمالية تشكّل نموذج الرأس والكتفين المعكوس (oRGR). مع ذلك، إذا استقر السعر فوق أدنى مستوياته في نوفمبر، فقد يتشكل نموذج قاع مزدوج، مع خط عنق قرب 6300 دولار. يبقى من الممكن أن تُشكل بيانات الطحن الضعيفة عاملاً مُحفزاً معاكساً، على غرار حركة السعر التي شهدناها في أكتوبر، عندما شهد السوق تصحيحاً صعودياً مؤقتاً ضمن اتجاه هبوطي طويل الأجل.