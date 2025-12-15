🍫 الكاكاو يتراجع من أعلى مستوى شهري

يشهد سعر الكاكاو تراجعًا حادًا بعد فترة من المكاسب القوية التي امتدت من أواخر نوفمبر إلى أوائل ديسمبر. وقد غذّت هذه الارتفاعات السابقة توقعات متجددة بفائض في المعروض للموسم السابق بأكمله، فضلًا عن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستويات الحصاد الحالية. علاوة على ذلك، يبلغ السعر الحالي نصف المستوى المسجل في ديسمبر 2024 تقريبًا، عندما كانت التوقعات بشأن إنتاج الكاكاو في الدول الأفريقية متشائمة للغاية.

في الوقت الراهن، لم تتحسن آفاق الحصاد في القارة فحسب، بل تشهد توقعات الإنتاج في دول أمريكا اللاتينية أيضًا نموًا سريعًا. ومن المحتمل أن تصبح الإكوادور ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم بحلول العام المقبل، متجاوزةً غانا. ومع ذلك، لا يزال موقع ساحل العاج كدولة رائدة في الإنتاج آمنًا نسبيًا. تُظهر أحدث البيانات المتعلقة بتسليمات الكاكاو في الموسم الحالي "فائضًا في المعروض" مقارنةً بالموسم السابق لأول مرة. ويعود ضعف التسليمات في بداية هذا الموسم بشكل أساسي إلى مشاكل النقل.

في بداية هذا الأسبوع، كان من الأخبار المهمة أيضاً أن حكومة ساحل العاج قد سمحت لهيئة تنظيم صناعة الكاكاو المحلية، مجلس القهوة والكاكاو (CCC)، بشراء ما يقارب 200 ألف طن من الكاكاو من المزارعين. ويهدف هذا الإجراء إلى إنقاذ المصدرين المحليين الذين واجهوا انخفاضاً في الأسعار، ما هددهم بالتخلف عن سداد عقودهم الآجلة المبرمة بأسعار مرتفعة. تهدف عمليات الشراء إلى فتح الموانئ وتخفيف حدة موجة الإفلاسات بين المصدرين، إلا أن مجلس القهوة والكاكاو سيضطر لاحقاً إلى بيع هذه الحبوب في السوق الدولية، ما يعني احتمال زيادة المعروض في المستقبل. حالياً، توقف المصدرون المحليون عن شراء حبوب الكاكاو من المزارعين، نظراً لاحتفاظهم بمخزون سبق لهم شراؤه، والذي يتعين عليهم الآن بيعه في السوق الدولية بسعر أقل من سعر شرائه الأصلي.

يتراجع سعر الكاكاو اليوم إلى مستوى 6000 دولار، بعد أن اختبر المتوسط ​​المتحرك لثلاثة أشهر وأعلى مستوى له في شهر واحد في نهاية الأسبوع الماضي. يمثل نطاق 5750 دولارًا للطن حاليًا مستوى دعم فنيًا بالغ الأهمية للأسعار.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن أحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة، والتي لا تزال متأخرة بعض الشيء (متوفرة حتى 18 نوفمبر)، أظهرت أن عدد مراكز البيع غير التجارية تجاوز عدد مراكز الشراء. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عام 2022، حين مثّل إشارة قوية معاكسة للاتجاه السائد. مع ذلك، كان إجمالي عدد المراكز المفتوحة آنذاك أكبر بعدة مرات مما هو عليه اليوم.