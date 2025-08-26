اقرأ أكثر

القهوة تفقد ما يقرب من 3٪ 📉 StoneX تقدر إنتاجًا أعلى في موسم 2026/27

٤:٣٢ م ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥

انخفضت أسعار العقود الآجلة لحبوب أرابيكا على بورصة ICE (COFFEE) اليوم وسط جني أرباح وتصفية طويلة الأجل، على الرغم من خفض StoneX توقعاتها لإنتاج البرازيل.

 

  • من المتوقع الآن أن يبلغ إجمالي محصول موسم 2025/2026 نحو 62.3 مليون كيس (-3.4% مقارنة بالتقديرات السابقة، -5.4% على أساس سنوي).

 

  • انخفض إنتاج أرابيكا إلى 36.5 مليون كيس (-18.4% على أساس سنوي) بسبب غلة مخيبة للآمال.
  • حققت روبوستا رقمًا قياسيًا بلغ 25.8 مليون كيس (+21.9% على أساس سنوي)، بفضل الري والطقس الملائم.
  • أدى جفاف العام الماضي إلى تراجع إنتاج أرابيكا، لكن روبوستا استفاد من الري المكثف وتوسيع المساحات المزروعة.
  • مع ذلك، تتوقع StoneX أن تكون توقعات محصول أرابيكا لموسم 2026/2027 أكثر تفاؤلًا - حيث يبدأ الإزهار في غضون شهر تقريبًا؛ وقد أدت الأمطار التي هطلت في نوفمبر ومارس إلى تجديد الأشجار، مما يشير إلى انتعاش في الدورة القادمة.

 

  • تأثير الصقيع في ميناس جيرايس محدود وفقًا للتقرير (حوالي 400 ألف كيس).
  • تظل مناطق روبوستا قوية مع إمكانات إنتاج عالية العام المقبل.

 

القهوة (الفاصل الزمني للنصف الأول)

انخفض سعر القهوة اليوم بنسبة 3% تقريبًا، مختبرًا مستوى الدعم المهم من المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 (الخط البرتقالي).

 

 

 المصدر: xStation5

