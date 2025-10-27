القهوة تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي وسط تحسن الأحوال الجوية في البرازيل وفيتنام ☕️ 📉

انخفضت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا للجلسة الثالثة على التوالي (القهوة: -2.1%)، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 10 أيام.

يعود هذا التصحيح في أسعار القهوة بشكل رئيسي إلى آخر توقعات هطول الأمطار في البرازيل، والتي خففت من المخاوف بشأن الجفاف المطول واحتمالية نقص الإمدادات. كما وردت أنباء إيجابية من فيتنام، ثاني أكبر منتج للقهوة في العالم، حيث من المتوقع أن تضعف العاصفة الاستوائية فنغشن. وقد أدى ازدياد الثقة في محصول هذا الموسم إلى جني الأرباح، مدعومًا بارتفاع أسعار القهوة القياسية لعام 2025 - حيث لم يرتفع سعر العقد إلا مرة واحدة هذا العام، في فبراير، ليصل إلى 437.

ومن بين الارتياحات الإضافية التقارير المتعلقة بالمفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والبرازيل. ولخص الرئيس لولا اجتماعه مع ترامب أمس، قائلاً: "من المتوقع أن تنتهي قريبًا أي مشاكل في التجارة مع الولايات المتحدة". ويسعى المفاوضون البرازيليون بشكل رئيسي إلى إدراج القهوة في قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية مقابل تنازلات على سلع أمريكية مختارة.

من الناحية الفنية، انخفضت أسعار القهوة دون المتوسط ​​المتحرك الأسّي لعشرة أيام (EMA10، أصفر)، حيث وجدت دعمًا بالقرب من المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي 30 (أرجواني فاتح)، والذي يتماشى مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0 للموجة الصعودية الأخيرة. أدى هذا التصحيح إلى انخفاض مؤشر القوة النسبية من ذروة الشراء إلى مستوى محايد حول 50، إلا أن استمرار تحسن الأحوال الجوية في البرازيل قد يُعمّق ضغط البيع، مما قد يدفع الأسعار إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسّاسي 30 نحو منطقة دعم فيبوناتشي 78.6. المصدر: xStation5