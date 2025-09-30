اقرأ أكثر

القمح في أدنى مستوياته في شهر!📉

٩:١٣ م ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

انخفضت أسعار القمح اليوم بنحو 2.5%، متأثرةً بأحدث بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، التي أظهرت زيادةً ملحوظةً في مخزونات القمح مقارنةً بالعام الماضي. وقد أدى توافر السلعة بشكلٍ أكبر في السوق إلى ضغطٍ على العرض، ودفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الطويلة، مما أدى إلى تصحيحٍ ديناميكيٍّ في الأسعار.

قد تُعزى زيادة مخزونات القمح إلى عدة عوامل، لكن أهمها حاليًا هو انخفاض الصادرات. وأشار التقرير إلى زيادةٍ في المخزونات في المزارع وفي مخازن التخزين خارج المزارع، مما يُشير إلى أن العرض على طول سلسلة التوريد مرتفعٌ حاليًا.

WHEAT (D1) 

 

المصدر: xStation5

ينخفض ​​السعر إلى أدنى مستوياته منذ النصف الثاني من أغسطس. ويتحرك ضمن قناة تماسك ضيقة بين 535 و506. وقد يشير أي انخفاض إضافي إلى محاولة لاختبار الحد الأدنى للاتجاه الهبوطي طويل الأمد.

02.10.2025
٩:٣٩ م

ملخص يومي: استقرار المؤشرات مع استمرار الإغلاق، وارتفاع الدولار، ووصول البيتكوين إلى حوالي 120 ألفًا (02.10.2025)

لا تزال الحكومة الأمريكية مغلقة لليوم الثاني، ويمنع تفاقم الجمود المستثمرين من شراء الأسهم. وانتهت جلسة التداول النقدي اليوم دون تغيير يُذكر. وأظهرت...

 ٨:٤٢ م

بيتكوين يرتفع 1.25% ويتجاوز 120 ألف دولار 🚀

ارتفع سعر البيتكوين اليوم بنسبة 1.25%، ليتداول عند 120,200 دولار أمريكي. ويشهد الإيثريوم جلسة أقوى، حيث ارتفع بنسبة 2.20% ليصل إلى 4,447 دولار أمريكي،...

 ٨:٣٦ م

ارتفع مؤشر USDIDX بنسبة 0.3% بعد سلسلة خسائر استمرت 4 أيام💲📈

كسر الدولار الأمريكي سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام رغم ضعفه في بداية الجلسة. وارتفع مؤشر USDIDX حاليًا بنحو 0.3%، عائدًا إلى نطاق الاستقرار الذي استمر...
