القمح في أدنى مستوياته في شهر!📉

انخفضت أسعار القمح اليوم بنحو 2.5%، متأثرةً بأحدث بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، التي أظهرت زيادةً ملحوظةً في مخزونات القمح مقارنةً بالعام الماضي. وقد أدى توافر السلعة بشكلٍ أكبر في السوق إلى ضغطٍ على العرض، ودفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الطويلة، مما أدى إلى تصحيحٍ ديناميكيٍّ في الأسعار.

قد تُعزى زيادة مخزونات القمح إلى عدة عوامل، لكن أهمها حاليًا هو انخفاض الصادرات. وأشار التقرير إلى زيادةٍ في المخزونات في المزارع وفي مخازن التخزين خارج المزارع، مما يُشير إلى أن العرض على طول سلسلة التوريد مرتفعٌ حاليًا.

WHEAT (D1)

المصدر: xStation5

ينخفض ​​السعر إلى أدنى مستوياته منذ النصف الثاني من أغسطس. ويتحرك ضمن قناة تماسك ضيقة بين 535 و506. وقد يشير أي انخفاض إضافي إلى محاولة لاختبار الحد الأدنى للاتجاه الهبوطي طويل الأمد.