القمح يرتفع بنحو 1% قبل تقرير WADE الأمريكي 🔎روسيا تضغط على الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لقمح شيكاغو (WHEAT) في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) بنسبة تقارب 1% اليوم، وذلك قبل صدور توقعات مُحدثة للعرض والطلب ومخزونات نهاية العام في تقرير وزارة الزراعة الأمريكية (WASDE)، والمقرر إصداره الساعة 6:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. ولا تزال أسعار القمح تواجه ضغوطًا من انخفاض أسعار الصادرات الروسية، حيث أدى خفض ضريبة التصدير إلى الصفر إلى انخفاض أكبر في قيم تسليم ظهر السفينة (FOB). ويُرجّح أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى تمكين المصدرين الروس من خفض الأسعار بشكل أكبر وتأمين عقود في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ومن الجدير بالذكر أن الأرجنتيني خافيير ميلي قرر أيضًا خفض ضرائب تصدير القمح، مُدخلًا بذلك لاعبًا آخر يتمتع بتنافسية عالية في السوق الزراعية العالمية.

الأرقام المتوقعة لتقرير WASDE

المصدر: Bloomberg Finance L.P.

حقائق رئيسية

يظل قمح منطقة البحر الأسود هو المعيار الرئيسي للتسعير العالمي. ويواصل قمح روسيا (12.5%) التفوق على قمح أوكرانيا (11.5%)، حيث يتداول كلا النوعين ضمن نطاق ضيق، مع احتفاظ روسيا بميزة تسعيرية واضحة.

يعكس انخفاض أسعار عقود شيكاغو SRW وكانساس HRW الآجلة (مارس) افتقار السوق إلى محفز واضح، واستمرار تأثرها بضغط العرض العالمي، وخاصةً من روسيا.

تراجعت أسعار قمح الطحين الفرنسي مجددًا، مما يُبرز ضعف الطلب من الاتحاد الأوروبي واستمرار تحديات التصدير بسبب التسعير العدواني في البحر الأسود.

يبدأ الطلب في جنوب شرق آسيا بالتعافي، حيث أفادت التقارير أن مشترين من القطاع الخاص في الفلبين اشتروا عدة شحنات من قمح العلف. ويواصل حوض المحيط الهادئ استيعاب العرض على الرغم من تقلبات أسواق الشحن.

في أستراليا، ارتفعت أسعار قمح الطحين APW و ASW مع ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي.

لا تزال عروض التصدير الروسية لشحنات يناير وفبراير تنافسية للغاية، حيث تتراوح بين 229 و233 دولارًا أمريكيًا للطن (فوب)، كما أن خفض ضريبة التصدير إلى الصفر يُعزز دور روسيا كصانع سوق عالمي.

في منطقة البحر الأسود بالاتحاد الأوروبي (مثل كونستانتسا)، لا تزال الأسعار مستقرة، لكن السيولة شحيحة للغاية.

لا تزال علاوات البروتين في جميع أنحاء أوروبا (فرنسا، ألمانيا، بولندا، دول البلطيق) دون تغيير يُذكر، مما يعكس سوقًا زراعيًا هادئًا دون أي ضغط تصاعدي على القمح عالي الجودة. كما لا تزال علاوات التصدير في خليج المكسيك الأمريكي مستقرة أيضًا، لكل من صنفي شيكاغو وكانساس.

القمح (الفاصل الزمني D1)

يُظهر الرسم البياني تراجعًا في المعنويات في سوق القمح، حيث تُكافح الأسعار للحفاظ على نطاق ضيق يتراوح بين 530 و450 منذ 21 نوفمبر. قد يؤدي انخفاض السعر دون مستوى 530 إلى انخفاض أعمق، بينما قد يزيد الارتفاع فوق مستوى 545 من احتمالية الوصول إلى أعلى مستوياته المحلية عند حوالي 560.

المصدر: xStation5