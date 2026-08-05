القطاع غير النفطي في الإمارات يسجل أسرع نمو في 4 أشهر

أظهر مسح تجاري أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ​سجل أسرع وتيرة نمو له خلال 4 أشهر ‌في يوليو 2026، مدعوما بارتفاع الطلبيات الجديدة.

ووفقا للمسح الذي أجرته مؤسسة "ستاندرد ​آند بورز غلوبال"، فإن مؤشرها لمديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 52.7 نقطة ⁠في يوليو 2026 من 50.8 في يونيو 2026. ​ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

من جانبهم قال كبير ​الاقتصاديين في "ستاندرد ​آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفيد أوين: "أشارت بيانات يوليو إلى بعض الارتياح لدى الشركات الإماراتية.. إذ تسارع النمو بدعم تعافي ​الثقة في الأعمال وفترة من التدفقات التجارية الأكثر سلاسة".

مضيفا أن الضبابية المحيطة بمضيق هرمز ظلت تخيم على التوقعات، رغم ‌تحسن ⁠ظروف الشحن بشكل طفيف في يوليو 2026. ونمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير 2026، بينما زادت أعمال التصدير للمرة الأولى منذ مارس 2026 وبأسرع معدل في عام كما ربطت ​الشركات ذلك بانحسار ​التوتر بالمنطقة ⁠وقوة النشاط في أنحاء الخليج.

