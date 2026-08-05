القطاع غير النفطي في الإمارات يسجل أسرع نمو في 4 أشهر

أظهر مسح تجاري أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات سجل أسرع وتيرة نمو له خلال 4 أشهر في يوليو 2026، مدعوما بارتفاع الطلبيات الجديدة.
ووفقا للمسح الذي أجرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، فإن مؤشرها لمديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 52.7 نقطة في يوليو 2026 من 50.8 في يونيو 2026. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.
من جانبهم قال كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفيد أوين: "أشارت بيانات يوليو إلى بعض الارتياح لدى الشركات الإماراتية.. إذ تسارع النمو بدعم تعافي الثقة في الأعمال وفترة من التدفقات التجارية الأكثر سلاسة".
مضيفا أن الضبابية المحيطة بمضيق هرمز ظلت تخيم على التوقعات، رغم تحسن ظروف الشحن بشكل طفيف في يوليو 2026. ونمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير 2026، بينما زادت أعمال التصدير للمرة الأولى منذ مارس 2026 وبأسرع معدل في عام كما ربطت الشركات ذلك بانحسار التوتر بالمنطقة وقوة النشاط في أنحاء الخليج.
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