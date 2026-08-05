أعلنت شركة إلكترونيك آرتس (EA) اكتمال صفقة استحواذ تحالف استثماري تقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويضم شركتي سيلفر ليك وأفينيتي بارتنرز؛ لتصبح الشركة الأمريكية مملوكة للتحالف بعد شطب أسهمها من بورصة "ناسداك".

وقالت الشركة، في بيان، إن مساهميها سيحصلون على 210 دولارات نقداً مقابل كل سهم عند إتمام الصفقة؛ وذلك بعد استكمال جميع الموافقات التنظيمية والمالية اللازمة.

يشار أنه كانت إلكترونيك آرتس قد أعلنت توقيع اتفاقية الاستحواذ في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، قبل أن يوافق مساهموها على الصفقة خلال اجتماع استثنائي عقد في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته وتعد EA من أكبر شركات تطوير ونشر ألعاب الفيديو عالمياً، وتمتلك مجموعة من أبرز الامتيازات، من بينها EA SPORTS FC وBattlefield وApex Legends وThe Sims وNeed for Speed.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة، أندرو ويلسون، إن الشركة تدخل مرحلة جديدة من النمو مع شركاء يتشاركون رؤيتها طويلة الأجل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع الاستثمار في الابتكار وتسريع تطوير الجيل القادم من الألعاب والتجارب الرقمية.

كما قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة، تركي النويصر، إن الصندوق استثمر في الشركة لأكثر من خمس سنوات؛ ما وفر له فهماً عميقاً لأعمالها ومحفظة امتيازاتها، مؤكداً ثقته في وجود فرص كبيرة لمواصلة نمو الشركة مضيفا أن قطاعي الترفيه والرياضة يمثلان أولوية استراتيجية للصندوق، وأن الصفقة تعكس توجهه نحو بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات العالمية الرائدة بما يدعم النمو المستدام والابتكار.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في سيلفر ليك، إيغون دوربان، إن التحالف يعتزم الاستثمار في نمو إلكترونيك آرتس؛ بما يشمل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الألعاب وتحسين تجربة المستخدمين.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة أفينيتي بارتنرز، جاريد كوشنر، أن الشركة نجحت في بناءً علامات تجارية وشخصيات أصبحت جزءاً من حياة مئات الملايين من اللاعبين، معرباً عن تطلع التحالف إلى دعم توسعها والوصول إلى شرائح جديدة من المستخدمين.

تأتي الصفقة في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز حضوره في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، أحد القطاعات المستهدفة ضمن جهود تنويع الاقتصاد السعودي، بالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تستهدف الإسهام بأكثر من 50 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.

في حين تشير بيانات السوق إلى أن المملكة تضم أكثر من 23.5 مليون لاعب، يمثلون نحو 67% من السكان، فيما تجاوزت واردات أجهزة ألعاب الفيديو 2.4 مليون جهاز خلال عامي 2024 و2025؛ بما يعكس النمو المتسارع لسوق الألعاب في السعودية.

يمثل الاستحواذ امتداداً لاستثمارات مجموعة سافي للألعاب التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي شملت خلال السنوات الماضية صفقات في شركات عالمية، من بينها Scopely وEmbracer Group وHero Esports، إلى جانب تطوير منظومة الألعاب محلياً عبر برامج التدريب والشراكات الأكاديمية واستضافة البطولات العالمية.