التقويم الاقتصادي: بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى 🔎

يوم الأربعاء حافلٌ ببيانات اقتصادية كلية أمريكية هامة، بالإضافة إلى نتائج أرباح كبرى الشركات الأمريكية.

من المتوقع أن يكون تقرير ADP للتوظيف، ومؤشر ISM للخدمات، وإعلان وزارة الخزانة الأمريكية الفصلي عن إعادة تمويل الديون، والذي يُفصّل خطط الحكومة للاقتراض وإعادة شراء الديون، من أبرز العوامل المؤثرة في السوق. وفي وول ستريت، سيركز المستثمرون على نتائج أرباح شركات والت ديزني، وإيلي ليلي، وأوبر، وآب لوفين.

جدول الأعمال الاقتصادي الكلي

في تمام الساعة 1:15 مساءً بتوقيت غرينتش، سيصدر تقرير ADP للتوظيف في الولايات المتحدة. وتشير التوقعات إلى زيادة في التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 70,000 إلى 75,000 وظيفة، مقارنةً بـ 98,000 وظيفة في الشهر السابق.

في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، ستنشر وزارة الخزانة الأمريكية إعلانها الفصلي عن إعادة تمويل الديون، يليه في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت غرينتش تفاصيل مزادات سندات الخزانة القادمة لأجل 3 و10 و30 عامًا، بالإضافة إلى خطط إعادة شراء الديون.

في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، ستنشر وزارة الخزانة الأمريكية إعلانها الفصلي عن إعادة تمويل الديون، يليه في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت غرينتش تفاصيل مزادات سندات الخزانة القادمة لأجل 3 و10 و30 عامًا، وعمليات إعادة شراء الديون المخطط لها.

في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، سيصدر مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤشراته الفرعية المتعلقة بأسعار الدفع والتوظيف. ومن المتوقع أن يبلغ المؤشر الرئيسي 54.5.

في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت غرينتش، ستنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي عن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن تُلقي محافظتا الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك وماري دالي، كلمتين.

في وقت سابق من الجلسة، ستتلقى الأسواق القراءات النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة. في غضون ذلك، أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%.

الشركات الأمريكية