القيمة السوقية للأسهم السعودية تتخطى 10 تريليونات ريال بقيادة أرامكو والراجحي

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية المدرجة في السوق الرئيسية لتداول بنهاية تعاملات أمس بواقع 72.12 مليار ريال؛ بدعم من مكاسب شركات قيادية أبرزها "أرامكو" و"الراجحي" حيث تخطت القيمة السوقية الإجمالية حاجز الـ 10 تريليون ريال بنهاية جلسة اليوم، مقابل 9.944 تريليون ريال.

من جانبها حققت "أرامكو" أعلى زيادة بالقيمة السوقية بواقع 43.56 مليار ريال، يليها "الراجحي" بزيادة بلغت 4.4 مليار ريال، ثم "اس تي سي" بزيادة قيمتها 2.5 مليار ريال.

كما سجل البنك "الأهلي" انخفاضا بالقيمة السوقية بواقع 960 مليون ريال، يليه "سابك للمغذيات الزراعية" بتراجع يعادل 952.07 مليون ريال، ثم "دله الصحية" بـ 619.6 مليون ريال.

في حين تتصدر "أرامكو" قائمة أكبر الشركات السعودية في القيمة السوقية بواقع 6.665 تريليون ريال، يليها "الراجحي" بواقع 437.2 مليار ريال، ثم "معادن" بـ 283.1 مليار ريال.