المؤشرات تقلص مكاسبها بعد تصريحات بيسنت 🎙️

عقب تصريحاته، تخلّت مؤشرات العقود مقابل الفروقات الأمريكية عن جزء من مكاسبها السابقة - حيث ارتفع مؤشر

أكد إجراء "اتصالات مكثفة" وعقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى الموظفين مع ممثلين من بكين وحلفائها، بما في ذلك الهند.

تراجع تفاؤل السوق قليلاً بعد أن صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة "تصدّت بقوة" لقيود التصدير الصينية الجديدة. وبينما لم تُتّخذ أي إجراءات انتقامية حازمة حتى الآن، تركت الولايات المتحدة خيار التصرف "بشكل أكثر حزماً" مفتوحاً إذا لزم الأمر.

مع ذلك، أكّد بيسنت على استمرار الحوار، والدعم من الحلفاء (بما في ذلك الهند)، والثقة في إمكانية تخفيف التوترات قبل الموعد النهائي في الأول من نوفمبر. اعتبر المستثمرون نبرته متباينة، مما قلّل من الآمال السابقة في التوصل إلى حل سريع. وعززت تعليقاته الرأي القائل بأن كلا الجانبين لا يزالان بعيدين عن خفض التصعيد، على الرغم من اجتماع ترامب وشي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف بيسنت أيضاً أن إغلاق الحكومة الأمريكية بدأ يُحدث تأثيراً حقيقياً على الاقتصاد الأمريكي.

بعد تصريحاته، تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والصينية، مما محا جزءاً من مكاسبها خلال اليوم.