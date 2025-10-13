المؤشرات تقلص مكاسبها بعد تصريحات بيسنت 🎙️

- صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة "تصدّت بقوة" لضوابط التصدير الصينية.
- أكد إجراء "اتصالات مكثفة" وعقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى الموظفين مع ممثلين من بكين وحلفائها، بما في ذلك الهند.
- عقب تصريحاته، تخلّت مؤشرات العقود مقابل الفروقات الأمريكية عن جزء من مكاسبها السابقة - حيث ارتفع مؤشر US500 الآن بنسبة 1.00%.
- صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة "تصدّت بقوة" لضوابط التصدير الصينية.
- أكد إجراء "اتصالات مكثفة" وعقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى الموظفين مع ممثلين من بكين وحلفائها، بما في ذلك الهند.
- عقب تصريحاته، تخلّت مؤشرات العقود مقابل الفروقات الأمريكية عن جزء من مكاسبها السابقة - حيث ارتفع مؤشر US500 الآن بنسبة 1.00%.
تراجع تفاؤل السوق قليلاً بعد أن صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة "تصدّت بقوة" لقيود التصدير الصينية الجديدة. وبينما لم تُتّخذ أي إجراءات انتقامية حازمة حتى الآن، تركت الولايات المتحدة خيار التصرف "بشكل أكثر حزماً" مفتوحاً إذا لزم الأمر.
مع ذلك، أكّد بيسنت على استمرار الحوار، والدعم من الحلفاء (بما في ذلك الهند)، والثقة في إمكانية تخفيف التوترات قبل الموعد النهائي في الأول من نوفمبر. اعتبر المستثمرون نبرته متباينة، مما قلّل من الآمال السابقة في التوصل إلى حل سريع. وعززت تعليقاته الرأي القائل بأن كلا الجانبين لا يزالان بعيدين عن خفض التصعيد، على الرغم من اجتماع ترامب وشي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأضاف بيسنت أيضاً أن إغلاق الحكومة الأمريكية بدأ يُحدث تأثيراً حقيقياً على الاقتصاد الأمريكي.
بعد تصريحاته، تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والصينية، مما محا جزءاً من مكاسبها خلال اليوم.
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي، بدعم من طفرة الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🔎
ملخص يومي: باول يُعيد الأسواق إلى مسارها! 📈 ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي
ارتفاع EURUSD بعد خطاب باول! 💶📈
إفتتاح الأسواق الأمريكية : وول ستريت تواصل تراجعها! 📉