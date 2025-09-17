اقرأ أكثر

المعادن الثمينة تتراجع قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي 📉الفضة تتراجع 2%

٢:١٢ م ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥

انخفضت أسعار الفضة بأكثر من 2% قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي، متأثرةً بانخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.5%، بينما يحاول مؤشر الدولار الأمريكي/الدولار الأمريكي (USDIDX) تحقيق الاستقرار، مرتفعًا بنسبة 0.12%. يتوقع المستثمرون أن تخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل اليوم الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش، وهو السيناريو الأكثر احتمالًا في ظل ضعف سوق العمل الأمريكي.

مع ذلك، لا تزال توقعات الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأمريكي غير مؤكدة، حيث تشير مؤشرات التضخم الرئيسية إلى ارتفاع ضغط الأسعار في بعض القطاعات وثبات التضخم في قطاع الخدمات. يمكننا افتراض أن أكبر خطر على المعادن الثمينة قد يكون توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة للتضخم.

الفضة (الفاصل الزمني اليومي)

 

المصدر: xStation5

19.09.2025
١٠:٠١ م

