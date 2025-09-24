الملخص اليومي: السوق تتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ، والنحاس يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق

- سجلت مؤشرات وول ستريت انخفاضات اليوم على الرغم من افتتاحها في منطقة إيجابية. ولا تزال تصريحات جيروم باول في مؤتمر الأمس تثير قلق المستثمرين. ويسجل ناسداك وراسل أكبر خسائر.
- شهد سوق العقارات في الولايات المتحدة انتعاشًا قويًا. وجاء تقرير مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة أعلى بكثير من التوقعات، حيث أظهر زيادة بنسبة 20% مقارنة بالشهر السابق. وهذا يثير تساؤلات حول وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
- أظهرت قراءة مخزون النفط الأمريكي استمرار قوة الطلب المحلي. ويسجل النفط مكاسب في نهاية الجلسة الأمريكية.
- سادت أجواء من التفاؤل الجلسة في أوروبا. وأنهت معظم المؤشرات الرئيسية اليوم على مكاسب. وأظهر مؤشر IFO انخفاضًا آخر في ثقة الأعمال، بينما سجلت شركات الدفاع مستويات قياسية جديدة.
- ارتفعت عقود النحاس بنسبة 3.5% اليوم بسبب قيود العرض الناجمة عن إغلاق مناجم في بيرو وإندونيسيا. كما يشهد الزنك والنيكل أداءً جيدًا، حيث حققا نموًا يزيد عن 1%.
- يشهد تقييم المعادن الثمينة تصحيحًا طفيفًا. يشهد كل من الفضة والذهب انخفاضًا في قيمتهما، ويعود ذلك إلى تغيرات في التوقعات ومعنويات السوق تجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
- ارتفعت عقود القهوة بأكثر من 4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى جني الأرباح من قبل البائعين، بالإضافة إلى توقعات تشير إلى ظروف جوية قاسية في مناطق زراعة رئيسية.
- يشهد الدولار الأمريكي اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يستعيد بعض خسائره التي تكبدها في الأسابيع الأخيرة.
- تقلبات منخفضة بشكل استثنائي في سوق العملات المشفرة، ولكن مع معنويات جيدة. من الواضح أن السوق ينتظر إشارة للتحرك. أنهت معظم العملات المشفرة الجلسة بمكاسب رمزية. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1%.
- حققت شركة ميكرون (MU.US) نتائج جيدة للغاية، حيث تجاوزت توقعات الإيرادات وأرباح السهم، وأظهرت نموًا في المبيعات بنسبة ثنائية الرقم في قطاعات الأعمال الرئيسية. ومع ذلك، لم يحمِ هذا تقييم الشركة، الذي سجل خسارة تقارب 4% مع نهاية الجلسة. ارتفعت أسهم شركة Lithium America (LAC.US) بنسبة 100% تقريبًا بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستستحوذ على حصة 10% في الشركة.
